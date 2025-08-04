Геймдиректор ремейка Gothic рассказал о своих любимых персонажах и фракциях в игре

Райнхард Полличе, геймдиректор ремейка Gothic, в интервью поделился своими мыслями о любимых персонажах и фракциях игры:

Ой, это сложный выбор. Наверное, Диего, потому что он первый, кого ты встречаешь в игре. Ну, и он крутой. Но мне также нравятся и противоречивые персонажи, как, например, Ворон. Кор Галом мне, например, не нравится. Он какой-то слишком сумасшедший. Также мне нравятся парни из Нового лагеря. Ли, например.

Что касается выбора лагеря, разработчик признался, что вряд ли присоединился бы к какой-либо фракции, но если бы пришлось, его выбор пал бы на Новый лагерь:

...потому что мы там кое-что поменяли, но не хочу спойлерить. Вы сами все увидите!

Остаётся ждать релиза, чтобы проверить, какие изменения приготовили разработчики для фанатов культовой RPG. Релиза ремейка запланирован на начало 2026 года для PC, PS5 и Xbox Series X/S.