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Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 947 оценок

Геймеры призывают к бойкоту Gothic 1 Remake из-за темнокожих персонажей, которые всегда такими были

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В сообществе Steam разгорелась дискуссия вокруг внешности героев в Gothic 1 Remake. Пользователи заметили, что разработчики изменили цвет кожи у нескольких второстепенных персонажей по сравнению с оригинальной игрой 2001 года.

В центре внимания игроков оказались стражники у входа в замок в Старом лагере. Некоторые пользователи обратили внимание на то, что несколько безымянных охранников, которые в оригинале были светлокожими, в обновленной версии стали темнокожими. В то же время игроки напомнили, что такие ключевые персонажи, как Торус, Горн и Кор Ангар, изначально задумывались разработчиками из Piranha Bytes как темнокожие герои, поэтому их обновленный внешний вид в ремейке полностью соответствует первоисточнику.

Дополнительным поводом для обсуждения стало изменение внешности Кавалорна. Часть участников дискуссии указала на то, что этот персонаж в оригинальной игре имел смуглую кожу, однако в ремейке его сделали светлокожим. Подобные перестановки вызвали неоднозначную реакцию в сообществе. Одни пользователи обвинили авторов в излишней политкорректности, в то время как другие призвали не искать скрытый подтекст в работе художников и сосредоточиться на игровом процессе.

Сторонники защиты лора игры отмечают, что присутствие представителей разных рас в Долине Рудников логично с точки зрения вселенной серии. Согласно сюжету, в колонию отправляли заключенных со всего королевства Миртана, включая южный регион Варант, прообразом которого послужили пустынные территории Африки и Ближнего Востока.

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Комментарии:  33
Ваш комментарий
barfly89

Так игра про тюрячку. Разве не канон?

16
Don Perdon

Так, проблема очень острая, нужно срочно с этим что то делать. Например, забить xуй.

12
yariko ookami
Пользователи заметили, что разработчики изменили цвет кожи у нескольких второстепенных персонажей по сравнению с оригинальной игрой

Вот так они и пытаются повестку продвигать в играх и фильмах, потихоньку. То что сообщество игроков заметило этот наглый ход доказывает только одно - нормальным игрокам эта ихняя повестка нахненужна!!

11
Рикочико

Лучше бы вопросом задались где они там в барбершоп умудридись спрятать.

5
Господин Лидер Мур

а че в шахте черных нету, из-за того что там так темно? или они есть? просто спрятались)

5
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