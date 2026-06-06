Геймеры призывают к бойкоту Gothic 1 Remake из-за темнокожих персонажей, которые всегда такими были

В сообществе Steam разгорелась дискуссия вокруг внешности героев в Gothic 1 Remake. Пользователи заметили, что разработчики изменили цвет кожи у нескольких второстепенных персонажей по сравнению с оригинальной игрой 2001 года.

В центре внимания игроков оказались стражники у входа в замок в Старом лагере. Некоторые пользователи обратили внимание на то, что несколько безымянных охранников, которые в оригинале были светлокожими, в обновленной версии стали темнокожими. В то же время игроки напомнили, что такие ключевые персонажи, как Торус, Горн и Кор Ангар, изначально задумывались разработчиками из Piranha Bytes как темнокожие герои, поэтому их обновленный внешний вид в ремейке полностью соответствует первоисточнику.

Дополнительным поводом для обсуждения стало изменение внешности Кавалорна. Часть участников дискуссии указала на то, что этот персонаж в оригинальной игре имел смуглую кожу, однако в ремейке его сделали светлокожим. Подобные перестановки вызвали неоднозначную реакцию в сообществе. Одни пользователи обвинили авторов в излишней политкорректности, в то время как другие призвали не искать скрытый подтекст в работе художников и сосредоточиться на игровом процессе.

Сторонники защиты лора игры отмечают, что присутствие представителей разных рас в Долине Рудников логично с точки зрения вселенной серии. Согласно сюжету, в колонию отправляли заключенных со всего королевства Миртана, включая южный регион Варант, прообразом которого послужили пустынные территории Африки и Ближнего Востока.