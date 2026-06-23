Геральт добрался до мира Gothic: в ремейке нашли забавную отсылку к одной из самых известных сцен "Ведьмака 3"

Игроки продолжают изучать мир Gothic Remake и уже находят первые скрытые сюрпризы. Одной из самых заметных находок стала пасхалка, явно отсылающая к культовой сцене из «Ведьмака 3: Дикая Охота», которая давно стала мемом среди поклонников серии.

В Шахтёрской долине пользователи обнаружили скелет, сидящий в деревянной бадье, рядом с которым лежит омар. Композиция практически повторяет знаменитый сон Геральта из начала «Ведьмака 3», где ведьмак отдыхает в ванне в Каэр Морхене, а идиллию нарушает магический омар, созданный Йеннифэр. За годы эта сцена стала одной из самых узнаваемых в игре и даже получила собственную коллекционную фигурку.

Найти отсылку можно в горной крепости, куда герой попадает по сюжету вместе с Лестером в третьей главе. После решения головоломки в библиотеке открывается скрытый проход. Поднявшись по лестницам и исследовав одну из комнат крепости, игроки наткнутся на ту самую бадью со скелетом и омаром.

Выбор места для пасхалки выглядит вполне осознанным. Горная крепость в Gothic Remake невольно напоминает Каэр Морхен — легендарную цитадель ведьмаков. Хотя роль этих локаций в сюжетах совершенно разная, сходство окружения делает отсылку ещё более узнаваемой.

Подобные детали давно стали важной частью современных RPG, а находка в Gothic Remake показывает, что разработчики из Alkimia Interactive не упустили возможность подмигнуть поклонникам другой культовой серии. Судя по всему, это далеко не единственный секрет, который игрокам ещё предстоит обнаружить после выхода ремейка.