GOG отмечает свой день рождения, добавляя новые игры в свою программу сохранения

В честь своего 17-летия цифровой магазин GOG от CD Projekt добавил новые игры в свою программу сохранения, которая гарантирует, что классические игры останутся доступными на современных системах даже после того, как разработчики прекратят их поддержку.

Сохраняя эти культовые игры, GOG помогает вам сохранить и возродить воспоминания, которые сформировали вас, без DRM и с помощью специализированной технической поддержки.

Список новых игр, добавленных в программу, весьма разнообразен и включает в себя различные жанры, включая ролевые игры, классические квесты типа «укажи и кликни», файтинги и различные экшены. Давайте рассмотрим все включённые игры.

Gothic 1 (-75%)

Gothic 2 Gold Edition (-75%)

Necronomicon: The Dawning of Darkness (-80%)

Mortal Kombat Trilogy (-35%)

Freespace 2

XIII Century: Gold Edition (-85%)

Stranglehold (-80%)

Как видите, многие из добавленных игр сейчас продаются со значительными скидками в рамках распродажи ко дню рождения GOG, и вы можете купить их дешевле, чем чашку кофе.