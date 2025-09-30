ЧАТ ИГРЫ
GOG отмечает свой день рождения, добавляя новые игры в свою программу сохранения

monk70 monk70

В честь своего 17-летия цифровой магазин GOG от CD Projekt добавил новые игры в свою программу сохранения, которая гарантирует, что классические игры останутся доступными на современных системах даже после того, как разработчики прекратят их поддержку.

Сохраняя эти культовые игры, GOG помогает вам сохранить и возродить воспоминания, которые сформировали вас, без DRM и с помощью специализированной технической поддержки.

Список новых игр, добавленных в программу, весьма разнообразен и включает в себя различные жанры, включая ролевые игры, классические квесты типа «укажи и кликни», файтинги и различные экшены. Давайте рассмотрим все включённые игры.

  • Gothic 1 (-75%)
  • Gothic 2 Gold Edition (-75%)
  • Necronomicon: The Dawning of Darkness (-80%)
  • Mortal Kombat Trilogy (-35%)
  • Freespace 2
  • XIII Century: Gold Edition (-85%)
  • Stranglehold (-80%)

Как видите, многие из добавленных игр сейчас продаются со значительными скидками в рамках распродажи ко дню рождения GOG, и вы можете купить их дешевле, чем чашку кофе.

