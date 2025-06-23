Gothic 1 Remake и Titan Quest 2 в трейлере игровой презентации THQ Nordic

Издательство THQ Nordic объявило дату следующей цифровой презентации — THQ Nordic Digital Showcase 2025 состоится 1 августа в 22:00 по московскому времени. Событие пройдёт в онлайн-формате и будет транслироваться на YouTube, Twitch и в Steam.
На выставке будут представлены «фестиваль мировых премьер, свежие новости о ранее анонсированных играх», в том числе «некоторые долгожданные даты выхода» и «несколько сюрпризов, о которых THQ Nordic еще не давала намеков».
Среди представленных игр — Gothic Remake, Titan Quest II, REANIMAL, The Eternal Life of Goldman, Wreckfest 2 и «многие другие», которые будут анонсированы позже.
«У нас есть несколько козырей в рукаве», — интригует THQ Nordic. «Представьте себе что-то мрачное и захватывающее, или красочное и трогательное, или даже настоящую семейную игру — и пару игр, которых никто не ожидает (нет, это все еще не испанская инквизиция — извините)».
Поклонникам стоит ждать как неожиданных анонсов, так и обновлений по уже знакомым играм.
Ля лишь бы не обосрались с титаном квест 2 вот 1 часть она была и остаётся уютной игрой :) атмосфера древней Греции прям на высоте музыка 🔥
но...там ведь...не только Греция (9_9)
Атмосфера точно останется, но из-за медленного темпа она точно не будет конкурентом д4 и пое2. Игра прям для фаната и расслабона)
Единственное, что в последнем дополнении титана устроили дрочильню, а так хотелось бы, чтобы вторая часть тоже удалась как и первая
Prototype и Darksiders дайте,покажите,упомяните,намекните!!!Хоть что нибудь......
Прототип каким боком?
Да я знаю что Activision.Просто хочеться......
Если только скин для варзоны.
Странно, что не упомянули Darksiders 4 - наиболее ожидаемый проект.
ташкьюнордик
Неужели покажут Sacred?
Ремейк бы 2 части, прям был бы на ура
нет, нету лучше первый Sacred
я согласен и нет одновременно, 1 часть Сакред отличная но 2 улучшила все аспекты, единственный минус 2 для меня это персонажи, в 1 части особенно мне понравилось играть за Вампиршу и Темного эльфа, во 2 только за робо-пса
Так долго ждать. Я думаю это будет провал. Вряд ли игру доделаю(((
Надеюсь будет инфа по last ronin
Сразу две интересные игры. Ждемс
Жду Darksiders 4. Уж очень хочется узнать чем занимался Раздор.
посмотрим