Gothic 1 Remake и Titan Quest 2 в трейлере игровой презентации THQ Nordic

Издательство THQ Nordic объявило дату следующей цифровой презентации — THQ Nordic Digital Showcase 2025 состоится 1 августа в 22:00 по московскому времени. Событие пройдёт в онлайн-формате и будет транслироваться на YouTube, Twitch и в Steam.

На выставке будут представлены «фестиваль мировых премьер, свежие новости о ранее анонсированных играх», в том числе «некоторые долгожданные даты выхода» и «несколько сюрпризов, о которых THQ Nordic еще не давала намеков».

Среди представленных игр — Gothic Remake, Titan Quest II, REANIMAL, The Eternal Life of Goldman, Wreckfest 2 и «многие другие», которые будут анонсированы позже.

«У нас есть несколько козырей в рукаве», — интригует THQ Nordic. «Представьте себе что-то мрачное и захватывающее, или красочное и трогательное, или даже настоящую семейную игру — и пару игр, которых никто не ожидает (нет, это все еще не испанская инквизиция — извините)».

Поклонникам стоит ждать как неожиданных анонсов, так и обновлений по уже знакомым играм.