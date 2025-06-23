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Gothic 15.11.2001
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 669 оценок

Gothic 1 Remake и Titan Quest 2 в трейлере игровой презентации THQ Nordic

butcher69 butcher69

Издательство THQ Nordic объявило дату следующей цифровой презентации — THQ Nordic Digital Showcase 2025 состоится 1 августа в 22:00 по московскому времени. Событие пройдёт в онлайн-формате и будет транслироваться на YouTube, Twitch и в Steam.

На выставке будут представлены «фестиваль мировых премьер, свежие новости о ранее анонсированных играх», в том числе «некоторые долгожданные даты выхода» и «несколько сюрпризов, о которых THQ Nordic еще не давала намеков».

Среди представленных игр — Gothic Remake, Titan Quest II, REANIMAL, The Eternal Life of Goldman, Wreckfest 2 и «многие другие», которые будут анонсированы позже.

«У нас есть несколько козырей в рукаве», — интригует THQ Nordic. «Представьте себе что-то мрачное и захватывающее, или красочное и трогательное, или даже настоящую семейную игру — и пару игр, которых никто не ожидает (нет, это все еще не испанская инквизиция — извините)».

Поклонникам стоит ждать как неожиданных анонсов, так и обновлений по уже знакомым играм.

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21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Rio17

Ля лишь бы не обосрались с титаном квест 2 вот 1 часть она была и остаётся уютной игрой :) атмосфера древней Греции прям на высоте музыка 🔥

7
Дмитрий Чудных

но...там ведь...не только Греция (9_9)

1
Just-a-your-King

Атмосфера точно останется, но из-за медленного темпа она точно не будет конкурентом д4 и пое2. Игра прям для фаната и расслабона)

1
Carissa7517

Единственное, что в последнем дополнении титана устроили дрочильню, а так хотелось бы, чтобы вторая часть тоже удалась как и первая

Wersus Pro

Prototype и Darksiders дайте,покажите,упомяните,намекните!!!Хоть что нибудь......

4
spaMER_ID

Прототип каким боком?

Wersus Pro spaMER_ID

Да я знаю что Activision.Просто хочеться......

4
spaMER_ID Wersus Pro

Если только скин для варзоны.

Gil from Uruk

Странно, что не упомянули Darksiders 4 - наиболее ожидаемый проект.

4
Кошачий комочек

ташкьюнордик

1
Алексий Бяконт

Неужели покажут Sacred?

1
Just-a-your-King

Ремейк бы 2 части, прям был бы на ура

1
utbrock Just-a-your-King

нет, нету лучше первый Sacred

1
Дмитрий Чудных utbrock

я согласен и нет одновременно, 1 часть Сакред отличная но 2 улучшила все аспекты, единственный минус 2 для меня это персонажи, в 1 части особенно мне понравилось играть за Вампиршу и Темного эльфа, во 2 только за робо-пса

2
FriendlyAesir

Так долго ждать. Я думаю это будет провал. Вряд ли игру доделаю(((

1
9XANDR

Надеюсь будет инфа по last ronin

Nereteresis

Сразу две интересные игры. Ждемс

RPG fan of games

Жду Darksiders 4. Уж очень хочется узнать чем занимался Раздор.

WerGC

посмотрим