Gothic 1 Remake на выходных собрала 77 тыс игроков онлайн в Steam

Gothic 1 Remake продолжает набирать популярность — за выходные игра преодолела отметку в 77 тысяч одновременных игроков в Steam.

О достижении рассказал комьюнити менеджер Alkimia Interactive Тимур Ходырев, который признался, что участие в создании ремейка стало для него настоящей мечтой:

Я невероятно счастлив и горд быть частью этого проекта. Я никогда не мог и мечтать о возможности поработать над своей любимой игрой детства.

По словам разработчика, работа над ремейком легендарной RPG для него — не просто проект, а возможность сохранить наследие культовой франшизы. Он также поблагодарил команду Alkimia Interactive и фанатское сообщество Gothic за поддержку.

Gothic 1 Remake – полноценное переосмысление классической RPG от Piranha Bytes с современной графикой, обновлённой боевой системой и расширенным миром, при этом сохранившее атмосферу оригинала.