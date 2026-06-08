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об игре
Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 994 оценки

Gothic 1 Remake на выходных собрала 77 тыс игроков онлайн в Steam

monk70 monk70

Gothic 1 Remake продолжает набирать популярность — за выходные игра преодолела отметку в 77 тысяч одновременных игроков в Steam.

О достижении рассказал комьюнити менеджер Alkimia Interactive Тимур Ходырев, который признался, что участие в создании ремейка стало для него настоящей мечтой:

Я невероятно счастлив и горд быть частью этого проекта. Я никогда не мог и мечтать о возможности поработать над своей любимой игрой детства.

По словам разработчика, работа над ремейком легендарной RPG для него — не просто проект, а возможность сохранить наследие культовой франшизы. Он также поблагодарил команду Alkimia Interactive и фанатское сообщество Gothic за поддержку.

Gothic 1 Remake – полноценное переосмысление классической RPG от Piranha Bytes с современной графикой, обновлённой боевой системой и расширенным миром, при этом сохранившее атмосферу оригинала.

ПК Индустрия
13
29
Комментарии:  29
Ваш комментарий
MagneticEnnio

Xуйня игра!!!

17
Господин Лидер Мур

уже отыграл +20 часов на харде , уже почти всех животных в округе зачистил, остались только высоко левельные

+ ещё 1 картинка
6
GPoul

Чем больше тем лучше, иначе не увидим продолжение, а эта серия как никто заслуживает вторую жизнь, тем более разрабы в целом весьма достойно справились, только пусть отшлифуют технические моменты.

5
K_K_K_777

не ну 30фпс = игра каловая масса, графен нулевой

3
GahlFrostbite

Кусок первобытного овна -ска денозаврики и пчёлки.....

2
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