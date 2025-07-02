Gothic 1 Remake - Новый трейлер Making Of #03 показал атмосферу и визуальный стиль Долины Рудников

Издатель THQ Nordic и студия Alkimia Interactive представили свежий закулисный ролик Gothic 1 Remake. В третьем выпуске серии Making Of разработчики сосредоточились на художественном переосмыслении Долины Рудников — одного из ключевых локаций оригинальной игры. Видео раскрывает подход команды к созданию атмосферы, дизайну окружающего мира и воссозданию узнаваемых пейзажей на современном уровне.

Полная версия Making Of: Chapter 3 будет опубликована на следующей неделе.

Gothic 1 Remake выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Дата релиза пока не объявлена.