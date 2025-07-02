Gothic 1 Remake - Новый трейлер Making Of #03 показал атмосферу и визуальный стиль Долины Рудников

Издатель THQ Nordic и студия Alkimia Interactive представили свежий закулисный ролик Gothic 1 Remake. В третьем выпуске серии Making Of разработчики сосредоточились на художественном переосмыслении Долины Рудников — одного из ключевых локаций оригинальной игры. Видео раскрывает подход команды к созданию атмосферы, дизайну окружающего мира и воссозданию узнаваемых пейзажей на современном уровне.
Полная версия Making Of: Chapter 3 будет опубликована на следующей неделе.
Gothic 1 Remake выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Дата релиза пока не объявлена.
За ссылки на Ютаб надо сразу в бан на 10 суток. Раз взялся - делай для людей!
Смотрю попа привыкла уже к отечественным аналогам.
Почему постоянно солнечно как у бабушки в деревне, где готика??? // Саня Мельник
Кормят людей трейлерами
Не успел разглядеть)
Скинов болотных показали бы ещё. Как курят и молятся.
Ля, анонс видоса по игре которая неизвестно когда выйдет, это что-то с чем то....
Купил новый ПК - для Готики (Gothic 1 Remake). Жду пока игру сделают - потом можно будет поиграть (вдоволь). Старый ПК накрылся (окончательно) - купили новый "4060 ТІ" (проблем на ней быть не должно - все новенькое).
Помню как впервый раз покупал Готику (c установкой на на 2х СD - включая DX8).
Проходил игру полностью - не одну сотню раз. Gothic 1 Remake - буду проходить столько же (Игра очень нравится).
Дату релиза! Пол царства за дату релиза!
ландшафты научились рисовать, а люди/нелюди как были буратинами, так и остались )
Похоже что у всех игровых тайтлах на unreal engine какие-то проблемы с освещением, где-то недосвечено, где-то наоборот сильно персвечено изображение и при всём при этом всё вокруг выглядит тускло, невзрачно и безжизненно, по моим наблюдением похоже что это какая-то всё же особенность данного игрового движка, не могу вспомнить ни одной игры на unreal engine, которая была бы исключением...