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Gothic 15.11.2001
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 674 оценки

Gothic 1 Remake - Новый трейлер Making Of #03 показал атмосферу и визуальный стиль Долины Рудников

IKarasik IKarasik

Издатель THQ Nordic и студия Alkimia Interactive представили свежий закулисный ролик Gothic 1 Remake. В третьем выпуске серии Making Of разработчики сосредоточились на художественном переосмыслении Долины Рудников — одного из ключевых локаций оригинальной игры. Видео раскрывает подход команды к созданию атмосферы, дизайну окружающего мира и воссозданию узнаваемых пейзажей на современном уровне.

Полная версия Making Of: Chapter 3 будет опубликована на следующей неделе.

Gothic 1 Remake выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Дата релиза пока не объявлена.

27
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Кот Миша

За ссылки на Ютаб надо сразу в бан на 10 суток. Раз взялся - делай для людей!

15
XpeH_B_naJIbTo
9
buddaset

Смотрю попа привыкла уже к отечественным аналогам.

4
Пользователь ВКонтакте

Почему постоянно солнечно как у бабушки в деревне, где готика??? // Саня Мельник

2
Carissa7517

Кормят людей трейлерами

SERgik 777

Не успел разглядеть)

Corpsegrinder

Скинов болотных показали бы ещё. Как курят и молятся.

vfa19

Ля, анонс видоса по игре которая неизвестно когда выйдет, это что-то с чем то....

Emris_UA

Купил новый ПК - для Готики (Gothic 1 Remake). Жду пока игру сделают - потом можно будет поиграть (вдоволь). Старый ПК накрылся (окончательно) - купили новый "4060 ТІ" (проблем на ней быть не должно - все новенькое).

Помню как впервый раз покупал Готику (c установкой на на 2х СD - включая DX8).

Проходил игру полностью - не одну сотню раз. Gothic 1 Remake - буду проходить столько же (Игра очень нравится).

PatchyTaran
ruslan_dzusev

Дату релиза! Пол царства за дату релиза!

grendel777

ландшафты научились рисовать, а люди/нелюди как были буратинами, так и остались )

Stonnos

Похоже что у всех игровых тайтлах на unreal engine какие-то проблемы с освещением, где-то недосвечено, где-то наоборот сильно персвечено изображение и при всём при этом всё вокруг выглядит тускло, невзрачно и безжизненно, по моим наблюдением похоже что это какая-то всё же особенность данного игрового движка, не могу вспомнить ни одной игры на unreal engine, которая была бы исключением...

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