Организаторы премии The Game Awards представили список претендентов во всех 30 категориях, однако ролевой экшен Gothic 1 Remake от студии Alkimia Interactive и издательства THQ Nordic не попал в число номинантов. Полное отсутствие ремейка культовой игры 2001 года от Piranha Bytes в шорт-листах вызвало заметное недоумение у поклонников жанра на форуме Reddit.

Наибольшее возмущение вызвал состав категории Best RPG, куда жюри включило Final Fantasy Resonance, Fire Emblem: Fortune’s Weave, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, The Blood of Dawnwalker и Trails in the Sky 2nd Chapter. При этом организаторы не ограничивают участие обновленных версий классики: ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time претендует на звание Game of the Year, а Trails in the Sky 2nd Chapter сама представляет собой переосмысление старой ролевой игры.

Просто поразительно, что Gothic 1 Remake не номинировали на лучшую ролевую игру. Неужели американцы настолько далеки от ее культового статуса и оглушительного успеха? Ситуация с Zelda уже показала, что у жюри нет проблем с допуском ремейков, а в Gothic ролевых элементов больше, чем у всех остальных номинантов вместе взятых.

- пользователь Reddit под ником itsanemuuu

В сообществе r/nintendo тем временем напомнили о давней проблеме шоу Джеффа Кили, связанной с отсутствием отдельной номинации для обновленных версий. Пользователь под ником Logizmo отметил, что ожидал появления категории Best Remake of the Year, где за статуэтку могли бы побороться Gothic 1 Remake, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, а также ремейки Halo и Dragon Quest. Дополнительное раздражение у части аудитории вызвало присутствие в главных категориях еще не вышедшей Grand Theft Auto VI и наличие ремастера The Witcher 3: Wild Hunt в списках поддержки, тогда как уже вышедшая Gothic 1 Remake осталась ни с чем.

На недавней премии Golden Joystick Awards, где результаты во многом определяло зрительское голосование, Gothic 1 Remake все же получила место в категории Best Remake / Remaster, хотя и уступила обновленной The Witcher 3: Wild Hunt. Игнорирование проекта со стороны The Game Awards контрастирует с его коммерческими показателями: в стартовую неделю после релиза на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S продажи превысили 500 тыс. копий, а пиковый онлайн в Steam достиг 77 731 игрока при рейтинге одобрения свыше 80%.

Ключевой причиной провала на отборе могла стать сдержанная реакция западной прессы, на которую приходится 90% голосов жюри The Game Awards. На агрегаторе Metacritic компьютерная версия Gothic 1 Remake получила 74 балла, тогда как издание для PlayStation 5 остановилось на отметке в 69 балла из-за технических проблем, вылетов, спорной боевой системы и ограничения в 30 кадров в секунду даже на PS5 Pro. Сказался и суровый дизайн оригинала без маркеров заданий и подсказок, который отпугнул часть критиков, а сама церемония награждения пройдет 10 декабря без участия проекта Alkimia Interactive.