Gothic 1 Remake почти окупила разработку и маркетинг - для THQ Nordic это большой успех

Ремейк первой Gothic оказался гораздо успешнее, чем можно было ожидать. Всего через несколько месяцев после релиза Gothic 1 Remake уже практически вернула все деньги, вложенные в разработку и маркетинг, и теперь проект близок к тому, чтобы начать приносить издателю чистую прибыль.

Об этом сообщила Embracer Group в свежем финансовом отчете. Компания отдельно отметила Gothic 1 Remake среди главных причин роста продаж новых игр на ПК и консолях. Ремейк выпустили THQ Nordic и студия Alkimia Interactive 5 июня, а уже за первую неделю игра разошлась тиражом более 500 тысяч копий.

При этом Embracer пока не раскрывает ни бюджет проекта, ни его точную выручку. Однако сам факт почти полной окупаемости означает, что Gothic 1 Remake сумела достаточно быстро вернуть значительные затраты на создание и продвижение.

Для THQ Nordic это особенно важный результат. Ремейк культовой RPG был довольно рискованным проектом: оригинальная Gothic имеет преданную аудиторию, которая крайне внимательно относилась к любым изменениям, а разработчикам пришлось фактически заново создать игру для современной аудитории.

Похоже, ставка сработала. После релиза Gothic 1 Remake получила хорошую реакцию игроков и достаточно быстро сформировала продажи, позволяющие проекту уже сейчас приблизиться к точке безубыточности.

При этом успех Gothic стал главным двигателем роста продаж новых игр Embracer в отчетном квартале: их чистая выручка увеличилась с 69 до 310 млн шведских крон. Общие продажи на ПК и консолях выросли на 68% и достигли 728 млн крон.