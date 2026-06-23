Gothic 1 Remake получила хотфикс 1.0.2 с исправлениями сохранений и квестовых ошибок

Разработчики Gothic 1 Remake выпустили хотфикс 1.0.2, направленное на устранение нескольких ошибок, о которых сообщали игроки после релиза. Патч не содержит нового контента, однако исправляет ряд проблем, связанных с прохождением игры и системой сохранений.
Одним из ключевых исправлений стала ошибка во взаимодействии с демоном Ксардаса, которая в некоторых случаях могла вызывать некорректное поведение во время прохождения. Также была доработана логика работы профилей и сохранений, что должно повысить стабильность игры и снизить вероятность возникновения проблем с прогрессом.
Кроме того, разработчики добавили возможность восстановления профилей сохранений. Эта функция поможет игрокам вернуть доступ к своим данным в случаях, когда профиль был повреждён или перестал корректно загружаться.
Патч также устраняет сбой, возникавший после взаимодействия с внутриигровыми документами, содержащими изображения. Из-за этой ошибки некоторые пользователи сталкивались с внезапным вылетом игры при чтении определённых записей и заметок.
Список изменений хотфикса 1.0.2:
- Исправлено взаимодействие с демоном Ксардаса.
- Улучшена логика работы сохранений и профилей.
- Добавлена возможность восстановления профилей сохранений.
- Исправлен вылет после взаимодействия с документами, содержащими изображения.
Кто-то в этот кал играет?
Молодцы, что так и не стали упрощать игру ради ванильных дурачков
>> "Улучшена логика работы сохранений и профилей" - а чё с ними было не так, кроме того, что нельзя было почему-то переимновать профиль, как тебе нравиться?
>> "Исправлен вылет после взаимодействия с документами, содержащими изображения." - Чёт у меня вылетов не было после просмотра записочек. Или о чём речь, о постере с голой бабой? Вообще насрать.
>> "Добавлена возможность восстановления профилей сохранений" - это каким таким образом, не пихнули ли они очередную отслеживающую состояние моих профилей и сохранений утилиту, как сраную краш репортс, которую мне пришлось вручную удалять из папки игры. Ну и да, ни разу проблем с профилями не было у меня на ГОГ версии.
Очередной плацебо-хот-фикс короче. Ждём очередного бестолкового плацебо-патча в лучших традициях современного геймдева.
А фулскрин отображение так и не добавили! // Алексей Киященко
Где вы эти баги нашли, хз, 2 раза прошел Готику с патчем 1.0.0 и ничего подобного не встретил. Ааааа, понял, почитав коменты, все баги на консолях, тупа ахахаахахахахахахаха.