Gothic 1 Remake получила хотфикс 1.0.2 с исправлениями сохранений и квестовых ошибок

Разработчики Gothic 1 Remake выпустили хотфикс 1.0.2, направленное на устранение нескольких ошибок, о которых сообщали игроки после релиза. Патч не содержит нового контента, однако исправляет ряд проблем, связанных с прохождением игры и системой сохранений.

Одним из ключевых исправлений стала ошибка во взаимодействии с демоном Ксардаса, которая в некоторых случаях могла вызывать некорректное поведение во время прохождения. Также была доработана логика работы профилей и сохранений, что должно повысить стабильность игры и снизить вероятность возникновения проблем с прогрессом.

Кроме того, разработчики добавили возможность восстановления профилей сохранений. Эта функция поможет игрокам вернуть доступ к своим данным в случаях, когда профиль был повреждён или перестал корректно загружаться.

Патч также устраняет сбой, возникавший после взаимодействия с внутриигровыми документами, содержащими изображения. Из-за этой ошибки некоторые пользователи сталкивались с внезапным вылетом игры при чтении определённых записей и заметок.

Список изменений хотфикса 1.0.2: