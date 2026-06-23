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Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 3 218 оценок

Gothic 1 Remake получила хотфикс 1.0.2 с исправлениями сохранений и квестовых ошибок

monk70 monk70

Разработчики Gothic 1 Remake выпустили хотфикс 1.0.2, направленное на устранение нескольких ошибок, о которых сообщали игроки после релиза. Патч не содержит нового контента, однако исправляет ряд проблем, связанных с прохождением игры и системой сохранений.

Одним из ключевых исправлений стала ошибка во взаимодействии с демоном Ксардаса, которая в некоторых случаях могла вызывать некорректное поведение во время прохождения. Также была доработана логика работы профилей и сохранений, что должно повысить стабильность игры и снизить вероятность возникновения проблем с прогрессом.

Кроме того, разработчики добавили возможность восстановления профилей сохранений. Эта функция поможет игрокам вернуть доступ к своим данным в случаях, когда профиль был повреждён или перестал корректно загружаться.

Патч также устраняет сбой, возникавший после взаимодействия с внутриигровыми документами, содержащими изображения. Из-за этой ошибки некоторые пользователи сталкивались с внезапным вылетом игры при чтении определённых записей и заметок.

Список изменений хотфикса 1.0.2:

  • Исправлено взаимодействие с демоном Ксардаса.
  • Улучшена логика работы сохранений и профилей.
  • Добавлена возможность восстановления профилей сохранений.
  • Исправлен вылет после взаимодействия с документами, содержащими изображения.
Обновления 11
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Комментарии:  12
Ваш комментарий
Barred

Кто-то в этот кал играет?

29
_RedLion_

Молодцы, что так и не стали упрощать игру ради ванильных дурачков

8
Noble root

>> "Улучшена логика работы сохранений и профилей" - а чё с ними было не так, кроме того, что нельзя было почему-то переимновать профиль, как тебе нравиться?
>> "Исправлен вылет после взаимодействия с документами, содержащими изображения." - Чёт у меня вылетов не было после просмотра записочек. Или о чём речь, о постере с голой бабой? Вообще насрать.
>> "Добавлена возможность восстановления профилей сохранений" - это каким таким образом, не пихнули ли они очередную отслеживающую состояние моих профилей и сохранений утилиту, как сраную краш репортс, которую мне пришлось вручную удалять из папки игры. Ну и да, ни разу проблем с профилями не было у меня на ГОГ версии.

Очередной плацебо-хот-фикс короче. Ждём очередного бестолкового плацебо-патча в лучших традициях современного геймдева.

5
Пользователь ВКонтакте

А фулскрин отображение так и не добавили! // Алексей Киященко

2
Detector HP

Где вы эти баги нашли, хз, 2 раза прошел Готику с патчем 1.0.0 и ничего подобного не встретил. Ааааа, понял, почитав коменты, все баги на консолях, тупа ахахаахахахахахахаха.

1
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