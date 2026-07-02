Gothic 1 Remake получила патч 1.0.3: исправлены блокирующие квесты, вылеты и улучшена производительность

Разработчики Gothic 1 Remake выпустили обновление 1.0.3, которое сосредоточено на исправлении ошибок, повышении стабильности и устранении многочисленных проблем, способных блокировать прохождение игры.

Главным изменением стало исправление большого количества критических ошибок, связанных с выполнением заданий. Разработчики устранили несколько квестовых блокеров в основной сюжетной линии, исправили работу гильдий после загрузки сохранений, а также решили проблемы с заданиями Search for the Focus Stones, Mercenary Rank Up и Trial of Fire. Кроме того, был увеличен урон жаровни Мильтена и объектов в Стоунхендже, что также предотвращает зависание некоторых квестов.

Основные исправления

Патч устраняет различные причины вылетов и повышает общую стабильность игры. Также были исправлены:

проблемы со звуком во время плавания;

некорректная телепортация NPC;

ежедневное расписание побеждённых персонажей;

правильное получение урона от Барьера;

обновление информации о NPC в глоссарии;

ошибки интерфейса, блокировавшие ввод;

анимация перезарядки арбалета.

Улучшения игрового процесса

Обновление также включает ряд доработок:

улучшена навигация крупных существ;

NPC стали лучше выбирать позицию во время взаимодействий;

устранено прохождение побеждённых персонажей сквозь стены;

улучшены лицевые анимации некоторых героев;

доработана логика сюжетного прогресса для предотвращения блокировки заданий;

повышена производительность во время длительных игровых сессий.

Кроме того, в игру добавили экран с историей изменений, а достижение Overachiever теперь можно получить, выполняя условия на нескольких прохождениях.