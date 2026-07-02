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об игре
Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 3 291 оценка

Gothic 1 Remake получила патч 1.0.3: исправлены блокирующие квесты, вылеты и улучшена производительность

monk70 monk70

Разработчики Gothic 1 Remake выпустили обновление 1.0.3, которое сосредоточено на исправлении ошибок, повышении стабильности и устранении многочисленных проблем, способных блокировать прохождение игры.

Главным изменением стало исправление большого количества критических ошибок, связанных с выполнением заданий. Разработчики устранили несколько квестовых блокеров в основной сюжетной линии, исправили работу гильдий после загрузки сохранений, а также решили проблемы с заданиями Search for the Focus Stones, Mercenary Rank Up и Trial of Fire. Кроме того, был увеличен урон жаровни Мильтена и объектов в Стоунхендже, что также предотвращает зависание некоторых квестов.

Основные исправления

Патч устраняет различные причины вылетов и повышает общую стабильность игры. Также были исправлены:

  • проблемы со звуком во время плавания;
  • некорректная телепортация NPC;
  • ежедневное расписание побеждённых персонажей;
  • правильное получение урона от Барьера;
  • обновление информации о NPC в глоссарии;
  • ошибки интерфейса, блокировавшие ввод;
  • анимация перезарядки арбалета.
  • Улучшения игрового процесса

Обновление также включает ряд доработок:

  • улучшена навигация крупных существ;
  • NPC стали лучше выбирать позицию во время взаимодействий;
  • устранено прохождение побеждённых персонажей сквозь стены;
  • улучшены лицевые анимации некоторых героев;
  • доработана логика сюжетного прогресса для предотвращения блокировки заданий;
  • повышена производительность во время длительных игровых сессий.

Кроме того, в игру добавили экран с историей изменений, а достижение Overachiever теперь можно получить, выполняя условия на нескольких прохождениях.

Обновления 12
18
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
vegas99

Ещё 20 патчей и можно начинать проходить

7
QuiltedArtemon

Ну наконец то а то не могу пройти квест в старой шахте с ползунами . Когда Лестер ведёт к водопаду к Диего Мильтену Горну квест зависает HPC не разговаривают и не передают бочку с рудой и заклинанием

3
Soft Zechariah

тут надо 3ю версию ждать

2
Jevgenij D

пока еще не начинал играть, к концу года возможно починят))

1
Пользователь ВКонтакте

Круто, надо проверить, а то у меня сюжет не движется, пещера после убийства скелетов не открылась // Артём Корниенко

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