Gothic 1 Remake получила патч 1.0.3: исправлены блокирующие квесты, вылеты и улучшена производительность

Разработчики Gothic 1 Remake выпустили обновление 1.0.3, которое сосредоточено на исправлении ошибок, повышении стабильности и устранении многочисленных проблем, способных блокировать прохождение игры.
Главным изменением стало исправление большого количества критических ошибок, связанных с выполнением заданий. Разработчики устранили несколько квестовых блокеров в основной сюжетной линии, исправили работу гильдий после загрузки сохранений, а также решили проблемы с заданиями Search for the Focus Stones, Mercenary Rank Up и Trial of Fire. Кроме того, был увеличен урон жаровни Мильтена и объектов в Стоунхендже, что также предотвращает зависание некоторых квестов.
Основные исправления
Патч устраняет различные причины вылетов и повышает общую стабильность игры. Также были исправлены:
- проблемы со звуком во время плавания;
- некорректная телепортация NPC;
- ежедневное расписание побеждённых персонажей;
- правильное получение урона от Барьера;
- обновление информации о NPC в глоссарии;
- ошибки интерфейса, блокировавшие ввод;
- анимация перезарядки арбалета.
- Улучшения игрового процесса
Обновление также включает ряд доработок:
- улучшена навигация крупных существ;
- NPC стали лучше выбирать позицию во время взаимодействий;
- устранено прохождение побеждённых персонажей сквозь стены;
- улучшены лицевые анимации некоторых героев;
- доработана логика сюжетного прогресса для предотвращения блокировки заданий;
- повышена производительность во время длительных игровых сессий.
Кроме того, в игру добавили экран с историей изменений, а достижение Overachiever теперь можно получить, выполняя условия на нескольких прохождениях.
Ещё 20 патчей и можно начинать проходить
Ну наконец то а то не могу пройти квест в старой шахте с ползунами . Когда Лестер ведёт к водопаду к Диего Мильтену Горну квест зависает HPC не разговаривают и не передают бочку с рудой и заклинанием
тут надо 3ю версию ждать
пока еще не начинал играть, к концу года возможно починят))
Круто, надо проверить, а то у меня сюжет не движется, пещера после убийства скелетов не открылась // Артём Корниенко