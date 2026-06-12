Gothic 1 Remake разошёлся тиражом в 500 000 копий за неделю - интерес к классике подтверждает силу качественных ремейков

Ремейк Gothic 1 от Alkimia Interactive и THQ Nordic уверенно стартовал на рынке: за первую неделю после релиза игра преодолела отметку в 500 000 проданных копий на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Проект также демонстрирует высокую активность аудитории — 7 июня пиковый онлайн в Steam достиг почти 78 000 игроков, что для сюжетной RPG с упором на одиночное прохождение можно считать весьма заметным результатом.
Не менее показателен и пользовательский отклик: более 15 000 отзывов сформировали рейтинг «Очень положительно» на уровне 85%. Это говорит о том, что ремейк не только привлёк внимание аудитории ностальгией, но и сумел удержать её за счёт качества исполнения.
В Alkimia Interactive поблагодарили игроков за поддержку и отдельно отметили вклад давних фанатов серии, которые сопровождали Gothic на протяжении более чем 25 лет. Разработчики также подтвердили, что планируют продолжать улучшать и развивать ремейк в ближайшие месяцы, постепенно расширяя и полируя опыт.
На фоне сегодняшнего рынка такой старт выглядит особенно уверенно: интерес к классическим RPG, переосмысленным с помощью современных технологий, по-прежнему высок, а удачные ремейки способны не просто возвращать старую аудиторию, но и привлекать новую.
Главное чтобы с привлечением новой аудитории не портили в ремейках сложность и прогрессию в которых и есть их "фишка", которые были в оригинале - не вставляли несуществующие во времена оригиналов маркеры, не облегчали навигацию и взлом, не снижали агрр и урон монстров и типа того, а оставили все эти казуальные упрощения в любимых играх современных "геймеров" - скайримчиках, псевдофоллаутах четвертых, киберпанках семьдесят седьмых и прочих убогих пластиковых стерильных щедеврах своременной полумертвой индустрии. А остальное всё это даже хорошо - если хоть кто-то из нынешних игрунов да поймет, в какое же линейное казуальное убожество превратились когда-то бросающие вызов нам игры, это будет уже победа здравого смысла...
маловато что-то надеюсь решать делать 2-ю часть ремейка...
второй части быть!
Мне Ремейк очень нравится, прям оторваться не могу, играю не спеша, сначала выполнил все квесты лагерей, кроме одного решающего для Нового лагеря, сейчас только в 3-й главе. Очень надеюсь, что продажи еще вырастут и в свет выйдет Ремейк 2-й части!
500 мало, кримсон дёзерт лям купило за сктки , хотя она дороже готики на 20 бакчов, калоеды