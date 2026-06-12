Gothic 1 Remake разошёлся тиражом в 500 000 копий за неделю - интерес к классике подтверждает силу качественных ремейков

Ремейк Gothic 1 от Alkimia Interactive и THQ Nordic уверенно стартовал на рынке: за первую неделю после релиза игра преодолела отметку в 500 000 проданных копий на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Проект также демонстрирует высокую активность аудитории — 7 июня пиковый онлайн в Steam достиг почти 78 000 игроков, что для сюжетной RPG с упором на одиночное прохождение можно считать весьма заметным результатом.

Не менее показателен и пользовательский отклик: более 15 000 отзывов сформировали рейтинг «Очень положительно» на уровне 85%. Это говорит о том, что ремейк не только привлёк внимание аудитории ностальгией, но и сумел удержать её за счёт качества исполнения.

В Alkimia Interactive поблагодарили игроков за поддержку и отдельно отметили вклад давних фанатов серии, которые сопровождали Gothic на протяжении более чем 25 лет. Разработчики также подтвердили, что планируют продолжать улучшать и развивать ремейк в ближайшие месяцы, постепенно расширяя и полируя опыт.

На фоне сегодняшнего рынка такой старт выглядит особенно уверенно: интерес к классическим RPG, переосмысленным с помощью современных технологий, по-прежнему высок, а удачные ремейки способны не просто возвращать старую аудиторию, но и привлекать новую.