Gothic 1 Remake стартовала в Steam с 60 тыс игроков и 79% положительных отзывов

THQ Nordic и разработчик Alkimia Interactive наконец-то выпустили Gothic 1 Remake. Игра, уже доступная для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, представляет собой полную переработку экшен-RPG, первоначально выпущенной в 2001 году, с использованием графического движка Unreal Engine 5.

В игре игроки берут на себя роль Безымянного Героя, отправленного в Долину Рудников, исправительную колонию, изолированную магическим барьером, где заключённые установили свои собственные правила.

В Steam игра привлекла после релиза более 60 000 одновременных игроков. Gothic 1 Remake также получила 79% положительных отзывов, что даёт «В основном положительный» рейтинг. Журналисты встретили игру более прохладно: 73 балла на MetaCritic и 75 баллов на OpenCritic.