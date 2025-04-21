Gothic Remake вернулась к истокам - фанат сделал демейк демоверсии на движке оригинала

Поклонники классической «Готики» нашли способ вернуть атмосферу оригинала даже в рамках
демоверсии будущего ремейка. Польский фанат под ником Nyras Enjoyers создал Nyras Prologue Demake — модификацию, которая переносит весь контент демоверсии Gothic Remake на движок первой Gothic.
Проект доступен с 16 апреля в мастерской Steam на странице Gothic 1 Classic. Энтузиаст воссоздал диалоги, квесты, графику, а также зону обмена из ремейка — всё это теперь доступно в олдскульном стиле. Модификация поддерживает полный перевод и озвучку на русском языке.
Фанатская работа уже получила признание в официальном сообществе «Готики». И хотя вряд ли THQ Nordic сама перенесёт весь ремейк в классический формат, преданным поклонникам жанра хватит решимости и таланта, чтобы сделать это своими силами.
ждать ремейк чтобы пройти демейк
Маразм крепчал
Это ж насколько упоротым фанатом нужно быть, чтобы сотворить такое.
нафига а главное зачем
Я надеюсь что когда готик ремейк выйдет, эти гении сделают полный демейк на движке второй готики иначе в этот вырвиглазный ремейк играть не особо хочется уже сейчас. К тому же я уверен что алкимия обосрётся с оптимизацией. Сегодня ещё обла выходит и судя по скриншотам там насрали травой и валунами в тех местах где их не было, тоже минус фпс будет, я уверен. Вообще я не понимаю почему всегда делается упор на графику. Тот же пролог нираса, там так много всяких мелочей и деталей что фпса на средних 40-50 и понижение до низких не помогло(значения остались примерно такими же). А видео с канала Stepan Zharychev дало понять что алкимия делает упор не на чисто-готические фишки, а на визуал, так ещё и сама демка не доделана. Помню были по моему масс эффекты, в демки которые можно было пройти до определённого момента и когда игра релизнется можно было продолжить с того места, те играть в демку было не лишено смысла и игрок мог для себя понять хочет он играть дальше или нет. Пролог нираса для меня кал и готику я особо не жду, потому что уверен что будет кал, но всё равно поиграю что бы подтвердить/опровергнуть догадки.
Главный вопрос, зачем?