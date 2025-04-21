Gothic Remake вернулась к истокам - фанат сделал демейк демоверсии на движке оригинала

Поклонники классической «Готики» нашли способ вернуть атмосферу оригинала даже в рамках

демоверсии будущего ремейка. Польский фанат под ником Nyras Enjoyers создал Nyras Prologue Demake — модификацию, которая переносит весь контент демоверсии Gothic Remake на движок первой Gothic.

Проект доступен с 16 апреля в мастерской Steam на странице Gothic 1 Classic. Энтузиаст воссоздал диалоги, квесты, графику, а также зону обмена из ремейка — всё это теперь доступно в олдскульном стиле. Модификация поддерживает полный перевод и озвучку на русском языке.

Фанатская работа уже получила признание в официальном сообществе «Готики». И хотя вряд ли THQ Nordic сама перенесёт весь ремейк в классический формат, преданным поклонникам жанра хватит решимости и таланта, чтобы сделать это своими силами.