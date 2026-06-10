Gothic ворвалась в чарт продаж Steam за прошлую неделю Steam, но первое место вновь забрала Forza Horizon 6

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 3 по 10 июня 2026 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Обновлённая Gothic дебютировала сразу на втором месте. Для проекта это весьма уверенный старт: за первые дни после релиза игра достигла пикового онлайна в 77 тысяч пользователей и собрала 84% положительных отзывов. При этом реакция профильной прессы оказалась заметно сдержаннее, что создаёт любопытный контраст между мнением критиков и аудиторией. Подобные ситуации нередко говорят о том, что проект смог попасть именно в ожидания своих поклонников.

Третью строчку заняла Path of Exile 2, которой помогла скидка в 50%. На четвёртом месте расположилась 007 First Light. Экшен о молодом Джеймсе Бонде продолжает демонстрировать отличные результаты: продажи игры уже превысили три миллиона копий.

Пятую позицию сохранил Steam Deck, остающийся одним из самых успешных игровых устройств на платформе Valve. Следом идут Paralives и Subnautica 2 — оба проекта пока находятся в раннем доступе, но уже уверенно конкурируют с крупными релизами.

Интересно выглядит и успех Capcom. Благодаря распродаже издателя в десятку вернулись сразу два проекта: ремейк Resident Evil 4 занял восьмое место, а Resident Evil Requiem оказался на девятом. Замкнул топ-10 футбольный симулятор EA Sports FC 26.

Свежий рейтинг ещё раз показывает, насколько разнообразным стал рынок Steam: рядом с крупными блокбастерами уверенно чувствуют себя ремейки классики, проекты раннего доступа и даже игровые устройства.