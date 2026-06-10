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Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 3 035 оценок

Gothic ворвалась в чарт продаж Steam за прошлую неделю Steam, но первое место вновь забрала Forza Horizon 6

butcher69 butcher69

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 3 по 10 июня 2026 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Обновлённая Gothic дебютировала сразу на втором месте. Для проекта это весьма уверенный старт: за первые дни после релиза игра достигла пикового онлайна в 77 тысяч пользователей и собрала 84% положительных отзывов. При этом реакция профильной прессы оказалась заметно сдержаннее, что создаёт любопытный контраст между мнением критиков и аудиторией. Подобные ситуации нередко говорят о том, что проект смог попасть именно в ожидания своих поклонников.

Третью строчку заняла Path of Exile 2, которой помогла скидка в 50%. На четвёртом месте расположилась 007 First Light. Экшен о молодом Джеймсе Бонде продолжает демонстрировать отличные результаты: продажи игры уже превысили три миллиона копий.

Пятую позицию сохранил Steam Deck, остающийся одним из самых успешных игровых устройств на платформе Valve. Следом идут Paralives и Subnautica 2 — оба проекта пока находятся в раннем доступе, но уже уверенно конкурируют с крупными релизами.

Интересно выглядит и успех Capcom. Благодаря распродаже издателя в десятку вернулись сразу два проекта: ремейк Resident Evil 4 занял восьмое место, а Resident Evil Requiem оказался на девятом. Замкнул топ-10 футбольный симулятор EA Sports FC 26.

Свежий рейтинг ещё раз показывает, насколько разнообразным стал рынок Steam: рядом с крупными блокбастерами уверенно чувствуют себя ремейки классики, проекты раннего доступа и даже игровые устройства.

  1. Forza Horizon 6
  2. Gothic 1 Remake
  3. Path of Exile 2
  4. 007 First Light
  5. Steam Deck
  6. Paralives
  7. Subnautica 2
  8. Resident Evil 4
  9. Resident Evil Requiem
  10. EA Sports FC 26
ПК
9
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
QueasyRush

на плойке из тех кто зареган на стратеге купило более чем 500 человек, что принесло издателю уже более 2 миллионов рублей

Rio17

Готика навсегда в нашем сердце 🔥

Капитан Over Прайс

заслужено