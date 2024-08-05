ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
9.2 2 262 оценки

Графику в последнем трейлере ремейка "Готики" сравнили с оригинальной ролевой игрой

butcher69
Новости

Во время последней игровой презентации THQ с состоялась демонстрация игрового процесса ремейка Gothic. Один из блогеров решил провести подробный анализ и сравнил новые кадры с оригинальной версией игры.

Геймплейный трейлер ремейка "Готики" возвращает нас в Миртану

Автор YouTube-канала Cycu1 детально изучил первую часть оригинальной игры "Готика", собрал соответствующие кадры и сопоставил их с тем, что представили разработчики ремейка. Видео позволяет увидеть обновлённые версии знакомых мест и персонажей

Дата выхода ремейка первой "Готики" пока не объявлена. Тем не менее, проект позиционируется как "от фанатов для фанатов" — основная целевая аудитория знакома с оригинальной игрой. Также планируется полная русская локализация, для которой хотят привлечь оригинальных актёров.

Создатели ремейка "Готики" вновь подтверждают русскую озвучку и намекают на возвращение ветеранов дубляжа
37
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
Sider999

Главное - чтобы игралось хорошо.

3
Exies27

Надеюсь оптимизацию завезут.

2
A E

нет :)

0
Случайный Игрок

Очень достойно. Даже пропорции сохранили. Плохо это, или хорошо увидим на выхлопе.

2
Andrey Wealson

Класс. Я вот недавно пытался поиграть в оригинал, и в итоге не смог справится с управлением.

Надеюсь ремейк эту проблему решит, особенно с механикой боя.

0
-zotik-

Да к ему надо привыкать)))

-1
Andrey Wealson -zotik-

я мог бы привыкнуть.. в году так в 2006) но в 2024 хочется уже нормального управления

0
ANTHAR Andrey Wealson

Не знаю, чем оно не нормальное. Своеобразное, это да, но тем не менее всё логично. Жмешь вперёд - удар с шагом вперёд, жмешь в сторону - бьёт в сторону. Назад - блок или отскок. Связки можно в лёгкую делать самые разные. Если связки не получаются - прокачайся. Причем и как перс, и как игрок. Заучи тайминг, вон соусы ж в моде, там с этим гораапздо душнее. У меня лично больше вопросов к инвентарю и интерфейсу торговли чем к управлению в этой игре.

2
Floww

Не ну графон конечно получше стал))

0
MORDORR

'Графон' ? Тут проделана титаническая работа. Они переделали модели, вбухали кучу шейдеров, конечно же поменяли графику....По сути это полная реанимация и перед нами новая, безумно похорошевшая Готика. Снимаю шляпу.

3
Floww MORDORR

да я понимаю, я так, прикалываюсь. Игра с нуля сделана, сохранен только лор сюжет и основные механики

0
Кей Овальд

По-новому, конечно, но в целом мне очень хочется увидеть как это будет. Хотя и некоторая бюджетность всё же есть.

0
ZAUSA

Нужен был полноценный ремейк, а не ремастер. Там не только графика устарела, а много чего.

0
Никита Дроздоvv

Так это же и так ремейк

0
Leader Z

Новорег не может даже отличить ремастер от ремейка, такие нулевые кринге

0
ZAUSA Никита Дроздоvv

Если они там только графику поменяли, а всё остальное, старое, сохранили, то это ближе к ремастеру. Типа так и мода многое можно улучшить.

0
ZAUSA Leader Z

Что там нового для ремейка? Графика?

0
Никита Дроздоvv ZAUSA

Там вообще от старого толком не чего не осталось

0
Sir Walter

Никакой разницы. Убого выглядит

0
Никита Дроздоvv

Ну графика конечно хорошая, но за оптимизацию страшно, если даже на Unreal Engine 4 нет оптимизации в играх. по крайней мере на релизе. Хотя в некоторых игр до сих пор оптимизация хромает, например, Jedi Survivor или Callisto Protocol недавно проходил и иногда какие то Статеры были. Или Dead Space Remake. там до сих пор оптимизация такая же, какая была на релизе. Я не помню, что на Ds Remake патчи выходили, хотя эти игры вышли не вчера, но они всё ещё нуждаются в патчах. Но могу конечно ошибаться и в игре будет хорошая оптимизация. Но как показывает практика, каждая или почти каждая игра на релизе, если у неё движок Unreal Engine 4 не имеет оптимизации, а некоторые игры до сих пор имеет проблемы с ней даже спустя время и патчи. А тут Unreal Engine 5 - новый движок, ещё не изученный до конца и на нём ещё игр толком нет. а те, что есть, традиционно имеют проблемы с оптимизацией, да и тизер Готики отвратительно оптимизирован. Короче, за оптимизацию. Страшненько.

0
Ольга Бузова

Не ,никакой разницы ,одно и то же получилось

Посты типа "давайте сравним первую и последнюю тойоту камри - хм ,что же тут поменялось?"

0
Пользователь ВКонтакте

Ну, неплохо пока. // Андрей Гладилин

-1
Пользователь ВКонтакте

Еще бы голос ГГ в дубляже был бы тот же // Максим Кусакин

-2
Пользователь ВКонтакте

А какой? Их, дубляжа, два в оригинале. От Снежков или Руссобит?))))) // Александр Демин

-2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Я от снежков играл // Максим Кусакин

0
Пользователь ВКонтакте

Разрабы заявили что будут стараться на немецкую, русскую и польскую озвучки, вернуть тех же актеров, которые были в оригинале // Евгений Алексеев

0
AlexLex

По прошлому видео было видно что анимация лиц ни какая, тут они специально её не показывают?
Может на релизе все норм будет с этим.

-4