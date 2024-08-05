Графику в последнем трейлере ремейка "Готики" сравнили с оригинальной ролевой игрой

Во время последней игровой презентации THQ с состоялась демонстрация игрового процесса ремейка Gothic. Один из блогеров решил провести подробный анализ и сравнил новые кадры с оригинальной версией игры.
Автор YouTube-канала Cycu1 детально изучил первую часть оригинальной игры "Готика", собрал соответствующие кадры и сопоставил их с тем, что представили разработчики ремейка. Видео позволяет увидеть обновлённые версии знакомых мест и персонажей
Дата выхода ремейка первой "Готики" пока не объявлена. Тем не менее, проект позиционируется как "от фанатов для фанатов" — основная целевая аудитория знакома с оригинальной игрой. Также планируется полная русская локализация, для которой хотят привлечь оригинальных актёров.
Главное - чтобы игралось хорошо.
Надеюсь оптимизацию завезут.
нет :)
Очень достойно. Даже пропорции сохранили. Плохо это, или хорошо увидим на выхлопе.
Класс. Я вот недавно пытался поиграть в оригинал, и в итоге не смог справится с управлением.
Надеюсь ремейк эту проблему решит, особенно с механикой боя.
Да к ему надо привыкать)))
я мог бы привыкнуть.. в году так в 2006) но в 2024 хочется уже нормального управления
Не знаю, чем оно не нормальное. Своеобразное, это да, но тем не менее всё логично. Жмешь вперёд - удар с шагом вперёд, жмешь в сторону - бьёт в сторону. Назад - блок или отскок. Связки можно в лёгкую делать самые разные. Если связки не получаются - прокачайся. Причем и как перс, и как игрок. Заучи тайминг, вон соусы ж в моде, там с этим гораапздо душнее. У меня лично больше вопросов к инвентарю и интерфейсу торговли чем к управлению в этой игре.
Не ну графон конечно получше стал))
'Графон' ? Тут проделана титаническая работа. Они переделали модели, вбухали кучу шейдеров, конечно же поменяли графику....По сути это полная реанимация и перед нами новая, безумно похорошевшая Готика. Снимаю шляпу.
да я понимаю, я так, прикалываюсь. Игра с нуля сделана, сохранен только лор сюжет и основные механики
По-новому, конечно, но в целом мне очень хочется увидеть как это будет. Хотя и некоторая бюджетность всё же есть.
Нужен был полноценный ремейк, а не ремастер. Там не только графика устарела, а много чего.
Так это же и так ремейк
Новорег не может даже отличить ремастер от ремейка, такие нулевые кринге
Если они там только графику поменяли, а всё остальное, старое, сохранили, то это ближе к ремастеру. Типа так и мода многое можно улучшить.
Что там нового для ремейка? Графика?
Там вообще от старого толком не чего не осталось
Никакой разницы. Убого выглядит
Ну графика конечно хорошая, но за оптимизацию страшно, если даже на Unreal Engine 4 нет оптимизации в играх. по крайней мере на релизе. Хотя в некоторых игр до сих пор оптимизация хромает, например, Jedi Survivor или Callisto Protocol недавно проходил и иногда какие то Статеры были. Или Dead Space Remake. там до сих пор оптимизация такая же, какая была на релизе. Я не помню, что на Ds Remake патчи выходили, хотя эти игры вышли не вчера, но они всё ещё нуждаются в патчах. Но могу конечно ошибаться и в игре будет хорошая оптимизация. Но как показывает практика, каждая или почти каждая игра на релизе, если у неё движок Unreal Engine 4 не имеет оптимизации, а некоторые игры до сих пор имеет проблемы с ней даже спустя время и патчи. А тут Unreal Engine 5 - новый движок, ещё не изученный до конца и на нём ещё игр толком нет. а те, что есть, традиционно имеют проблемы с оптимизацией, да и тизер Готики отвратительно оптимизирован. Короче, за оптимизацию. Страшненько.
Не ,никакой разницы ,одно и то же получилось
Посты типа "давайте сравним первую и последнюю тойоту камри - хм ,что же тут поменялось?"
Ну, неплохо пока. // Андрей Гладилин
Еще бы голос ГГ в дубляже был бы тот же // Максим Кусакин
А какой? Их, дубляжа, два в оригинале. От Снежков или Руссобит?))))) // Александр Демин
Я от снежков играл // Максим Кусакин
Разрабы заявили что будут стараться на немецкую, русскую и польскую озвучки, вернуть тех же актеров, которые были в оригинале // Евгений Алексеев
По прошлому видео было видно что анимация лиц ни какая, тут они специально её не показывают?
Может на релизе все норм будет с этим.