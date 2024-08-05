Графику в последнем трейлере ремейка "Готики" сравнили с оригинальной ролевой игрой

Во время последней игровой презентации THQ с состоялась демонстрация игрового процесса ремейка Gothic. Один из блогеров решил провести подробный анализ и сравнил новые кадры с оригинальной версией игры.

Автор YouTube-канала Cycu1 детально изучил первую часть оригинальной игры "Готика", собрал соответствующие кадры и сопоставил их с тем, что представили разработчики ремейка. Видео позволяет увидеть обновлённые версии знакомых мест и персонажей

Дата выхода ремейка первой "Готики" пока не объявлена. Тем не менее, проект позиционируется как "от фанатов для фанатов" — основная целевая аудитория знакома с оригинальной игрой. Также планируется полная русская локализация, для которой хотят привлечь оригинальных актёров.