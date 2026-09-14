Хотфикс для патча 1.0.5 ремейка Gothic улучшил стабильность и устранил странный баг с преступлением во сне

Разработчики Gothic 1 Remake выпустили хотфикс для патча 1.0.5, сосредоточенный на повышении стабильности и исправлении нескольких заметных ошибок.

Главное изменение — оптимизация работы игры на медленных накопителях. Владельцы HDD и не самых быстрых SSD должны столкнуться с меньшим количеством подтормаживаний, а также реже видеть ошибки, связанные с системой геометрии Nanite на видеокартах.

Кроме того, исправлен необычный баг игрового процесса: ранее Безымянного мог разбудить NPC, после чего персонажа сразу обвиняли в преступлении, даже если он мирно спал в собственной кровати. Теперь эта ошибка устранена.

Исправления стабильности: