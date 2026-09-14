Хотфикс для патча 1.0.5 ремейка Gothic улучшил стабильность и устранил странный баг с преступлением во сне

Разработчики Gothic 1 Remake выпустили хотфикс для патча 1.0.5, сосредоточенный на повышении стабильности и исправлении нескольких заметных ошибок.
Главное изменение — оптимизация работы игры на медленных накопителях. Владельцы HDD и не самых быстрых SSD должны столкнуться с меньшим количеством подтормаживаний, а также реже видеть ошибки, связанные с системой геометрии Nanite на видеокартах.
Кроме того, исправлен необычный баг игрового процесса: ранее Безымянного мог разбудить NPC, после чего персонажа сразу обвиняли в преступлении, даже если он мирно спал в собственной кровати. Теперь эта ошибка устранена.
Исправления стабильности:
- Исправлен сбой, возникавший, когда персонажа будили за сон в чужой кровати (из-за обработки факта нарушения с задержкой в один кадр);
- Уменьшены рывки при работе на жёстких дисках (HDD) и медленных SSD;
- Исправлено зависание GPU, связанное с технологией Nanite;
- Исправлен сбой, возникавший из-за несоответствия размеров массивов;
- Исправлен сбой, связанный с асинхронной обработкой физики.
Чтот прямо как то грустно. минимум правок за пол месяца....
При том что в игре есть откровенно сломанные квесты на подобии сундука Арона. и разрабам об этом известно... но нет мы правим сон в чужой кровати...
печально что тут сказать...
думал двух месяцев хватит что бы игру в нормальное состояние привели. но увы видимо придется через 1-2 года перепроходить. ибо щас баг на баге.
и это я еще молчу про косяки локализации. где часть записок не переведено и периодически промелькивают англ фразочки у массовки.
а баланс звука в диалогах... ммм. ладно не буду о грустном. патчат и то хорошо.