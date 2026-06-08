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Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 3 005 оценок

Игроки массово отключают взлом замков в ремейке "Готики" с помощью модов

Gruz_ Gruz_

Новая система взлома замков в Gothic Remake спровоцировала масштабные дискуссии в игровом сообществе. Сложилась парадоксальная ситуация: на фоне классической хардкорной ролевой системы, точно воссоздающей дух оригинала, именно мини-игра с отмычками вызвала у большинства игроков резкое отторжение.

Игроки и обозреватели безжалостно сравнивают этот элемент со сложными математическими задачами. Они жалуются на скуку и чрезмерный уровень сложности, который эффективно портит радость от разграбления сундуков в Долине Рудников. Многие не знают, что оригинальная «Готика» как раз и славилась подобными деталями, но, увы, на дворе уже 2026 год, и стандарты изменились.

Позиция Alkimia Interactive сводится к классическому RPG-принципу: дискомфорт от взлома должен исчезать по мере прокачки героя. Однако игроки парируют, что высокий уровень мастерства не добавляет процессу увлекательности. Подобный тупик в диалоге между разработчиками и сообществом привел к закономерному результату — мгновенной реакции со стороны моддерского комьюнити.

На сайте молниеносно появились модификации, призванные облегчить жизнь виртуальным карманникам. Самым популярным модом в списке скачиваний стал Unlock All Chests and Doors, который полностью устраняет этот надоедливый элемент и автоматически открывает все встреченные замки.

Gothic Remake "Настройка взлома замка"
Gothic "Полуавтоматический взлом сундуков"
Gothic 1 Remake "Чит-Мод от Davidrofl: Открытие любых сундуков и дверей без взлома"

Для сторонников компромиссных решений создана модификация под названием Lockpick Settings. Она не убирает взлом полностью, а делает его комфортным. Плагин добавляет на экран графические подсказки, наглядно показывает внутреннее устройство замка и снижает частоту поломок отмычек.

ПК
7
20
Комментарии:  20
Ваш комментарий
IGotAPoison

сложно что ли мозги включить? 90% замков ломаються с 1-3 попыток

14
Madiark

Не надо тут бред писать готика не славилась шизоидной механикой взлома замков. В оригинале было стрелками и это было приятнее и быстрее

12
Lvinomord

Сразу вспомнил карманные кражи в KKD.Легче КС пройти,чем понять,что от тебя хотят;)

4
H-DS

Я вчера замки с помощью ИИ взламывал, прикольно получилось

1
A E

какая грустная новость)

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