Игроки обвинили разработчиков ремейка Gothic в цензуре, уродовании женщин и удалении картины в тронном зале Гомеза

После публикации новых геймплейных видео, вокруг ремейка Gothic разгорелся новый скандал. Игроки обвинили разработчиков в цензуре, намеренном уродовании женских персонажей и полном удалении иконической картины с девушками в тронном зале босса Гомеза.
Первыми изменения заметили польские игроки в видео, посвященному польской озвучке. На портале Reddit игроки выложили сравнения оригинала и ремейка: в оригинальной игре 2001 года женские модели - такие как рабыни Гомеза - выглядят соблазнительно, с акцентом на сексуальность, соответствующую мрачной атмосфере тюремной колонии. В ремейке же они превратились в "уродливых сестер Шрека", "трех мужиков" или "DEI-шных уродин", как пишут комментаторы.
Самый резонансный момент - тронный зал Гомеза. В оригинале над троном висит знаменитая картина с обнаженными девушками (которая также использовалась как загрузочный экран), подчёркивающая власть и разврат барона. В ремейке ее просто стерли, заменив на пустую стену.
Игроки винят во всем "современную аудиторию" и влияние DEI. Многие призывают к пиратству или модам для восстановления оригинала. Официальные представители THQ уже начали блокировать темы с жалобами на саббредите "Мир Готики", однако недовольство только нарастает.
прилетело откуда не ждали называется... импотенты чёртовы
От европейской студии, кто-то ожидал другого? Это же куколды жалкие.
ты точно знаешь значение этого слова?
жалок тут только.. так офнись и удали пк
Потому что не дай бох дитятко будет играть и увидит полу голых тёть и в его голове будут выстраиваться гетеросексуальные мысли, или толстенькая феминисточка обидится что её ущемляют.
Сколько ещё понадобится месяцев или даже лет, чтобы вся эта масса, что бездумно желает ремастеры и ремейки наконец то поняли, что они получают вот это? И получают всегда. Да да, именно что всегда. За обычной заманухой с красивой картинкой всегда следует лютая цензура, баги, утерянный арт дизайн и куча неприятных мелочей сбоку.
нене, баги отдельно цензура отдельно давай в 1 кучу не сваливать. и если с багами всё очевидно, то вот по цензуре и повестке ни разу. по тому же обливиону разве были такие скандалы по цензуре или повесте? в растениях против зомби повески как не было так и не появилось, в сайлент хилле что-то такое было?
Так Обливион был ремастером. Не ремейком. Там просто тупо графику подлатали.
ну сайлет хилл Ф допустим вообще гомно то ещё, ничего общего не имеющее с сайлет хилом
доволен?
Кто то снова ущемился.
Дело не в современной аудитории, а в том, что разработчики ориентируются на малую часть этой аудитории, на всяких нетакусек, которых пара процентов в общей массе игроков. Зачем они это делают хз, может сами такие же вокнутые личности неопределенного пола
Ну и ладно. Одной игрой меньше. А потом издатели такие "синглплеерные игры никто не покупает, все играют в онлайн-дрочильни и игры-сервисы!"
изначально было ясно, что римейк ссанина. даже видно по графону и анимациям, не говоря про остальное
Этот цирк уродов я точно покупать не буду
Ну, как всегда. Моды, может быть, игру и поправят, но зачем делать ЭТО изначально?