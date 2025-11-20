Игроки обвинили разработчиков ремейка Gothic в цензуре, уродовании женщин и удалении картины в тронном зале Гомеза

После публикации новых геймплейных видео, вокруг ремейка Gothic разгорелся новый скандал. Игроки обвинили разработчиков в цензуре, намеренном уродовании женских персонажей и полном удалении иконической картины с девушками в тронном зале босса Гомеза.

Первыми изменения заметили польские игроки в видео, посвященному польской озвучке. На портале Reddit игроки выложили сравнения оригинала и ремейка: в оригинальной игре 2001 года женские модели - такие как рабыни Гомеза - выглядят соблазнительно, с акцентом на сексуальность, соответствующую мрачной атмосфере тюремной колонии. В ремейке же они превратились в "уродливых сестер Шрека", "трех мужиков" или "DEI-шных уродин", как пишут комментаторы.

Самый резонансный момент - тронный зал Гомеза. В оригинале над троном висит знаменитая картина с обнаженными девушками (которая также использовалась как загрузочный экран), подчёркивающая власть и разврат барона. В ремейке ее просто стерли, заменив на пустую стену.

Игроки винят во всем "современную аудиторию" и влияние DEI. Многие призывают к пиратству или модам для восстановления оригинала. Официальные представители THQ уже начали блокировать темы с жалобами на саббредите "Мир Готики", однако недовольство только нарастает.