Издатель THQ Nordic анонсировал настольную игру Gothic: A Shadow's Quest

Издательство THQ Nordic официально представило настольную игру Gothic A Shadow's Quest, действие которой разворачивается во вселенной культовой ролевой серии Gothic. Запуск краудфандинговой кампании по сбору средств на производство игры на платформе Gamefound намечен на 30 сентября 2026 года.

За разработку проекта отвечает внутреннее настольное подразделение THQ Nordic, ранее создавшее настолку Darksiders The Forbidden Land. В новом приключении игрокам снова предлагают отправиться в знакомую Долину Рудников, однако история подается под иным углом. Вместо Безымянного героя предстоит взять на себя роли обычных жителей Колонии, пытаясь заработать авторитет и выжить под куполом.

Под управление можно взять Тень или Ученика мага огня из Старого лагеря. Игра поддерживает как одиночное прохождение, так и кооперативный режим от 1 до 4 человек, а также вариант с участием 5 игрока в роли ведущего Game Master. Каждая партия рассчитана ориентировочно на 180 минут, при этом авторы обещают динамичную систему решений, влияющих на события в лагере и реакцию окружающих персонажей.

Игровой процесс сфокусирован на выполнении квестов, исследовании опасных локаций и постепенном развитии персонажа. Геймеры смогут совершенствовать мастерство ближнего боя, изучать боевые заклинания или вести дистанционный бой с помощью лука. Среди противников заявлены знакомые по оригинальной игре падальщики, ползуны, отряды орков и другие опасные монстры Долины Рудников.

Структура каждой сессии включает подготовку и закупку снаряжения в Старом лагере, вылазку в опасные зоны и финальное столкновение, в котором предстоит победить босса, решить цепочку головоломок или уничтожить магический артефакт. В комплект входят детализированные миниатюры существ и героев, кубики, карты, жетоны и составное игровое поле. Для пользователей, оформивших подписку на страницу проекта до старта сбора средств, предусмотрен подарок в виде набора особых кубиков с символикой Спящего.