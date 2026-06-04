Издатель THQ Nordic испугался технического состояния Gothic Remake и открыл сбор отчетов об ошибках

Издатель THQ Nordic открыл специальный онлайн-сервис для сбора отзывов и отчетов об ошибках по ролевой игре Gothic 1 Remake. С его помощью игроки могут напрямую сообщать разработчикам о найденных технических проблемах и сбоях.

Новая платформа призвана упростить процесс взаимодействия между игровым сообществом и создателями проекта из студии Alkimia Interactive. Для отправки отчета пользователям необходимо заполнить форму на официальном сайте трекера, указав платформу, версию игры и степень серьезности обнаруженной ошибки. Разработчики отмечают, что детальное описание шагов для воспроизведения бага значительно ускорит процесс его исправления.

Для игроков на персональных компьютерах предусмотрена возможность прикрепления дополнительных файлов, включая скриншоты, видеозаписи игрового процесса и данные системной диагностики. Создатели просят прикладывать отчеты программы DxDiag при возникновении проблем с производительностью, графикой или при регулярных вылетах игры. Также для более точного анализа критических ошибок пользователям рекомендуется отправлять свои файлы сохранений, которые на операционной системе Windows по умолчанию находятся в локальной папке по адресу AppData/Local/G1R/Saved. Эту папку перед загрузкой на сайт необходимо упаковать в архив формата zip.

Все поступающие сообщения обрабатываются на английском языке, поэтому авторы просят составлять описание именно на нем. После отправки формы игроки могут отслеживать статус своего обращения через указанную при регистрации электронную почту. В случае необходимости техническая поддержка может запросить дополнительные данные непосредственно через функцию редактирования созданной заявки.

Инициативу по координации сбора багов также поддержали представители русскоязычного сообщества поддержки во главе с T-Moor, которые опубликовали подробные инструкции по созданию архивов сохранений и получению системных данных. Они напомнили геймерам о необходимости перед отправкой отчета убедиться в обновлении всех драйверов видеокарты, операционной системы и проверить целостность игровых файлов в клиенте Steam.