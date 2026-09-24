Классическая Gothic стала доступна на iOS

Компания THQ Nordic Mobile сегодня объявила о глобальном выходе Gothic Classic на iOS, впервые представив мобильным игрокам эту легендарную RPG в жанре темного фэнтези, определившую развитие целого жанра. Эта знаковая игра, ставшая в 2001 году первопроходцем в жанре 3D-игр с бесшовным открытым миром, теперь доступна в App Store. Она была полностью адаптирована для современных сенсорных экранов и физических контроллеров, предлагая полноценный мобильный порт оригинальной версии для ПК, прохождение которой занимает более 50 часов.
Эта мобильная версия Gothic Classic, переработанная специально для устройств Apple, предлагает ряд уникальных функций:
- Оптимизированный мобильный интерфейс: Специально разработанная раскладка для сенсорного экрана с новыми элементами интерфейса, оптимизированными для боя и навигации.
- Поддержка геймпадов: Полная интеграция с физическими геймпадами, позволяющая использовать классическую схему управления в консольном стиле на совместимых устройствах.
- Поддержка клавиатуры и мыши: Полная поддержка ввода на iPad, предлагающая традиционную схему управления, привычную для поклонников классических ПК-RPG.
- Мгновенное переключение методов ввода: Бесшовный переход в реальном времени между управлением с сенсорного экрана, геймпада и физических периферийных устройств.
- Полноценный игровой опыт без компромиссов: Никаких сокращений контента, упрощений механики или современных элементов free-to-play; оцените легендарный шедевр с ПК (продолжительностью более 50 часов) в его первозданном виде.
- Два режима рендеринга: Динамическое переключение между оригинальной графикой и современными фильтрами, позволяющее увидеть, как игра выглядела изначально.
- Интеграция с Game Center: Система отслеживания достижений поощряет тщательное исследование мира и помогает находить скрытые секреты игры.
А зачем? А что бы что?
Зачем играть во что то на смартфоне если есть пк.