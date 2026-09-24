Классическая Gothic стала доступна на iOS

Компания THQ Nordic Mobile сегодня объявила о глобальном выходе Gothic Classic на iOS, впервые представив мобильным игрокам эту легендарную RPG в жанре темного фэнтези, определившую развитие целого жанра. Эта знаковая игра, ставшая в 2001 году первопроходцем в жанре 3D-игр с бесшовным открытым миром, теперь доступна в App Store. Она была полностью адаптирована для современных сенсорных экранов и физических контроллеров, предлагая полноценный мобильный порт оригинальной версии для ПК, прохождение которой занимает более 50 часов.

Эта мобильная версия Gothic Classic, переработанная специально для устройств Apple, предлагает ряд уникальных функций: