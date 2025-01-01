Комьюнити-менеджер Alkimia Interactive подтвердил, что ремейк Gothic выйдет в 2025 году

Сегодня ночью студия Alkimia Interactive поздравила игроков с Новым годом, а так же продемонстрировала новый скриншот из предстоящего ремейка Gothic.
Несмотря на праздничный посыл новости, один из недовольных пользователей в комментариях обратился к разработчикам:
Вы серьезно? Вы не сообщаете дату релиза даже после того, как вы сказали нам, что мы получим игру в 2024 году?
Ему ответил комьюнити-менеджер студии, который сообщил о том, что ремейк Gothic выйдет в 2025 году:
Мы никогда не сообщали людям о релизе в 2024 году. Игра выйдет в 2025 году.
Таким образом, фанатам игры не придется ждать ремейк еще несколько лет - игроки смогут насладиться игрой уже в этом году на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Тем не менее, точная дата выхода на данный момент остается неизвестной.
В одном из интервью в начале 2024 говорили что ПЛАНИРУЮТ выпустить в 2024.
но у нас же как всегда. все слышат только то что хотят. и планируем, надеемся, возможно. трактуется как 100%, зуб даю, мамой клянусь.
зуб даю что оптимизона не будет
(привет, Тимур, интернет все помнит)
Я хз что за Тимур. но это и так очевидно. UE5 это не про оптимизмом.
Тимур это и есть комманагер
Хз, в фортнайте образцовая оптимизация, даже мобилки тянут, так что не гони
Ну если игра, не в открытом мире, то оптимизон должен быть
Ждём! У этого разработчика на руках проверенные временем и уймой игроков: сценарий с атмосферой. Остаётся лишь качественно "упаковать" конечный продукт.
Ну, щикарно, жду. Надеюсь это будет полноценный релиз, без годов допиливания.
Как то мало видео информации о игре. Скрины в основном. На польской выставке была демка которую все восхваляли, но что то геймплейных видео от разрабов не было.
Год спустя:
Мы никогда не сообщали людям о релизе в 2025 году. Игра выйдет в 2026 году.
Оно и понятно, все дедлайны просрали, римейк уже дольше оригинала делают, при том, что у оригинала основы не было // Даня Аминов
Современная графика требует куда больших труда-затрат. чем игры 20 летней давности. // Александр Дельтазавр
Только игры сейчас и 20-ти летней давности делают те же самые бездари самоучки, вместо гаражей пересевшие в офисы, деды самоучки, либо внуки с курсов скиллбокса // Денис Иванов