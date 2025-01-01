Комьюнити-менеджер Alkimia Interactive подтвердил, что ремейк Gothic выйдет в 2025 году

Сегодня ночью студия Alkimia Interactive поздравила игроков с Новым годом, а так же продемонстрировала новый скриншот из предстоящего ремейка Gothic.

Несмотря на праздничный посыл новости, один из недовольных пользователей в комментариях обратился к разработчикам:

Вы серьезно? Вы не сообщаете дату релиза даже после того, как вы сказали нам, что мы получим игру в 2024 году?

Ему ответил комьюнити-менеджер студии, который сообщил о том, что ремейк Gothic выйдет в 2025 году:

Мы никогда не сообщали людям о релизе в 2024 году. Игра выйдет в 2025 году.

Таким образом, фанатам игры не придется ждать ремейк еще несколько лет - игроки смогут насладиться игрой уже в этом году на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Тем не менее, точная дата выхода на данный момент остается неизвестной.