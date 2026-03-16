Легендарная Gothic готовится к релизу на iOS - классика RPG продолжает покорять новые платформы

Издатель THQ Nordic объявил, что культовая ролевая игра Gothic Classic выйдет на устройствах iOS в 2026 году.

Ранее обновлённая версия игры уже появилась на Nintendo Switch — релиз состоялся 28 сентября 2023 года. В 2026 году проект также планируют выпустить на PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и Xbox One. Одновременно ожидается выход переизданий Gothic II Complete Classic и Gothic 3 Classic.

Оригинальная Gothic впервые вышла 15 марта 2001 года, а недавно игре исполнилось 25 лет. К юбилею серии готовится и полноценное переосмысление — Gothic Remake. Его релиз намечен на 5 июня для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК в Steam и GOG.