Множество новых скриншотов и информация о ремейке Gothic. Изменения коснулись башни Ксардаса, лагеря орков и монстров

Недавно немецкий сайт GameStar провёл стрим о Gothic Remake, в котором принял участие глава студии Alkimia Interactive Райнхард Поллис. После его завершения GameStar опубликовал большую статью, основанную на интервью с Поллисом, принеся много новой информации об обновлённой версии культовой RPG.

Мы даже можем взглянуть на башню Ксардаса — она больше и красивее, чем в оригинале, и, как предполагается, скрывает новые секреты. Её внутренняя архитектура также изменилась, потому что внутри нет лестницы, но мы телепортируемся прямо в комнату некроманта.

Интересно, что путь к его штаб-квартире будет немного отличаться от классического из оригинала. Это связано с големами, защищающими её, каждый из которых будет влиять на окружение. Затопленная башня Ксардаса также претерпит серьёзные изменения.

Кроме того, мы узнали, что лагерь орков и ущелье троллей были серьёзно переработаны. В первом, сразу за мостом, нас встречают закрытые ворота, пройти через которые мы сможем только при наличии Улу-Мулу. Интересно, что у зеленокожих мы сможем узнать, среди прочего: лучше используйте своё оружие, что сделает его более полезным (в первой игре это требовало столько силы, что как только мы достигли заданного значения, мы могли использовать гораздо лучшее оружие).

Ущелье троллей было значительно переработано, наполнив его дополнительными уголками, сокровищами и врагами.

Другая хорошая новость заключается в том, что студия Alkimia Interactive восприняла реакцию игроков на представленные арты монстров близко к сердцу. Грязевая змея, скелет-маг, гарпия, кротовая слизь, гоблин, кровосос, крипер, пожиратель трупов, огненная ящерица и огненный демон воспринимались как кровожадные звери, а не как фауна Долины Рудников. Уже в демоверсии мы могли видеть, что они выглядят неплохо, и скриншоты, предоставленные GameStar, подтверждают это.

Немецкий сайт также опубликовал скриншоты Торуса, Кор Галома, Ю'Бериона и Мада — у последнего не будет рубашки, чтобы он лучше выделялся среди других рукдокопов. Стоит также добавить, что если к ним не обращается Безымянный, NPC будут выполнять простые действия, как в Gothic. Например, Кор Галом часто помешивает котел, а Торус характерным образом меняет положение рук.

Еще один интересный факт: изначально студия Alkimia Interactive хотела показать диалоги в динамике (со многих ракурсов), но в конечном итоге было решено подойти к этому так же, как в оригинале (камера показывает персонажа, который говорит). Важно отметить, что предыдущая система не была полностью удалена из игры, поэтому после выхода Gothic Remake должны быстро появиться моды для игроков, жаждущих немного более современного опыта.

Студия Alkimia Interactive изначально планировала Gothic Remake в 2024 году. Однако этот план не был реализован, что позволяет предположить, что долгожданная RPG выйдет в 2025 году на ПК, PS5 и XSX/S.