Моддер перенёс iOS-версию оригинальной Gothic на Android-устройства

Поклонники оригинальной Gothic теперь могут поиграть в эту культовую классику на Android-смартфонах. Разработчик под псевдонимом Wicked создал неофициальный порт игры, взяв за основу недавнюю версию для iOS. Это стало ответом на отсутствие анонса подобного релиза от компании THQ Nordic.

Напомним, что Gothic Classic вышла на iPhone и iPad в конце сентября 2026 года. Мобильная версия основана на обновлённом издании для Nintendo Switch: в ней реализованы технические улучшения, переработанный интерфейс и управление, адаптированное для сенсорных экранов.

Неофициальная версия для Android работает довольно плавно на смартфонах с процессорами Snapdragon. С устройствами на базе графических чипов Mali ситуация обстоит хуже: некоторые пользователи сообщают о появлении визуальных артефактов, а у других игра вовсе не запускается и вылетает.

Стоит помнить, что это не официальный релиз от THQ Nordic, поэтому совместимость зависит от конкретного устройства. Тем не менее, энтузиаст решил заполнить пробел, который издатель пока что оставил без внимания.