Мурашки по коже: разработчики Gothic Remake опубликовали обновленный пролог с полной русской озвучкой

Всего через несколько дней культовая серия "Готика" получит свое официальное перерождение. В преддверии долгожданного запуска, студия Alkimia Interactive совместно с издательством THQ Nordic опубликовала абсолютно новый, полноценный кинематографический вступительный ролик для Gothic 1 Remake.

Видео начинается с легендарной фразы, которая ровно 25 лет назад отпечаталась в памяти целого поколения геймеров:

Королевство Миртана, объединённое Робаром II... За долгие годы правления он победил всех врагов своего королевства. Всех, кроме одного.

Ролик детально показывает зрителю предысторию падения рудников Хориниса. Зрители могут увидеть отчаянную войну с Орками, безжалостную депортацию заключенных, роковой магический ритуал двенадцати верховных магов и последовавший за ним бунт каторжников после потери контроля над куполом.

К огромной радости отечественных геймеров, видео было опубликовано сразу со встроенным русским дубляжом. Российские игроки с первых секунд ролика с ностальгическим удовольствием узнали аутентичный голос Петра Гланца в закадровом тексте. В коротких фразах тюремщиков и магов слышатся знакомые тембры из оригинальных локализаций и серии Risen.

До возвращения за магический барьер и новой встречи с Диего в Старом Лагере остаются буквально считанные дни. Официальный релиз Gothic 1 Remake состоится на ПК и консолях 5 июня в 20:00 по московскому времени.