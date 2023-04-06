Музыкальная группа Heroes Orchestra поделилась композицией из первой "Готики" в собственной аранжировке ©

В последнее время Готика стала снова на слуху, не без помощи разрабатываемого ремейка первой части. Но и моддеры не отстают с "Хрониками Миртаны", которая получит крупный патч 2.0 своего шедевра, другие команды также анонсируют свои модификации, так еще и музыкальная группа Heroes Orchestra подкинет нам ряд музыкальных хитов.



Едва несколько дней назад они объявили, что "в этом году будет больше Готики", уже сегодня они показали первый трек. Перед вами музыка из "Старого лагеря" в новой аранжировке:

Привет!

Мы просто обожаем эту игру. Готика настолько эпична и недооценена.

Старый лагерь - самый старый и, безусловно, самый богатый лагерь, созданный каторжниками в Долине рудников. Он сосредоточен вокруг старого замка и является единственным, у которого есть налаженная торговая сделка с внешним миром и силами короля. Основным источником дохода Старого лагеря является эксплуатация Старой шахты.

Это не первый раз, когда Heroes Orchestra записывает музыку из серии Готики. Четыре года назад они уже делились музыкальной темой Vista Point из "Готики 3", а год назад Khorinis из "Готики 2".

Согласно объявлению, группа планирует записать музыкальные темы Иштар, столицы ассасинов из "Готики 3" и пиратского лагеря из "Готики 2".