Мы хотим рассказывать мрачные истории с большой свободой: Авторы Gothic назвали причины популярности своих игр в Европе

Бьорн и Дженнифер Панкрац регулярно делятся новыми материалами, причем не обязательно о будущем своей новой студии. В интервью GRYOnline бывшие сотрудники Piranha Bytes выразили благодарность польским поклонникам серии Gothic ( включая создателей мода Myrtana Chronicles для Gothic 2), которые «проделали потрясающую работу».

По всей видимости, Панкрацы высоко ценит энтузиазм польского сообщества, что даже называют его «культом» Gothic, которая теперь является не только игрой Piranha Bytes и ее бывших сотрудников, но и геймеров.

Да, ребята, вы проделали потрясающую работу. Очень интересно видеть, как много людей любят эту вселенную и с вдохновением продолжают создавать игры по ней, они просто обожают этот мир. Есть стримеры, которые играют почти исключительно в наши игры, и это потрясающе - быть частью этого. Это культ. Gothic больше не принадлежит нам, Gothic принадлежит людям. Она стала настолько большим феноменом, что мы уже не можем сказать, что это только наша игра.

Кроме того, у супругов есть своя теория о том, почему «нишевые» немецкие ролевые игры стали культовыми в Польше. По их мнению, «и поляки, и немцы выросли на сказках и баснях», и в отличие от игр с «Запада», в играх Piranha Bytes «игрок должен был сам думать и решать, что делать».

Дженнифер: Мы думаем, это потому, что и поляки, и немцы выросли на сказках и баснях. На Западе делают игры, где цель четко определена. Мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы в наших играх вы сами думали и решали, что вам делать. Мы хотим рассказывать мрачные истории с большой свободой. Вы должны сами все попробовать. Может быть, вы действительно хотите быть темным, злым, а может быть, вы хотите идти по пути света?



Бьорн: [...] Это дух, это погружение, которое мы создаем здесь, в Германии. И я думаю, что некоторые вещи, которые мы собираем воедино, близки людям в других странах, например, в Польше - это мрачное, антиутопическое чувство, когда ты рад найти единственную хорошую вещь среди множества бесполезных предметов.