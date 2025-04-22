Настольная игра по Готике собрала необходимую сумму для релиза менее чем за час

Настольная игра Gothic: A Shadow's Quest, являющаяся приквелом легендарной игры Gothic запустила краудфандинговую кампанию по сбору средств на релиз игры используя сервис Gamefounds. Всего требовалось собрать 50 тысяч евро (почти 4,6 миллионов рублей) за 21 день, однако фанаты "Готики" настолько заинтересовались проектом, что собрали всю сумму меньше чем за час после открытия сборов, и сумма пожертвований только растёт.

Стоимость Gothic: A Shadow's Quest будет составлять 80 евро, игра доступна на английском, польском, немецком и, возможно, на русском. Относительно релиза на русском языке авторы пишут следующее:

Конечно же, мы не забыли об огромном русскоязычном сообществе «Готики», Перед нами стоит дилемма: у нас нет возможности доставить игру в Российскую Федерацию, но это не значит, что мы ничего не хотим сделать для русскоязычных поклонников игры



Мы предлагаем следующее решение



Русскоязычная версия игры будет доступна для заказа (обращаем ваше внимание на то, что доставка в Российскую Федерацию невозможна), Но она будет издана только в том случае, если в первые две недели после старта продаж будет заказано не менее 1000 экземпляров Если примерно за неделю до конца кампании станет ясно, что этой цели достигнуть не удилось, тираж русскоязычной версии будет отменен. Те, кто заказал её, смогут либо выбрать версию на другом языке, либо без потерь отменить заказ в любой момент до конца кампании.

Это значит, что если настольная игра будет доступна на русском языке, поиграть в неё в Российской Федерации можно будет только обращаясь к перекупщикам.