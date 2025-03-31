Немецкие фанаты Готики могут решить, какую версию известных персонажей они услышат в грядущем ремейке

Студия Alkimia Interactive хочет интересно вовлечь игроков в процесс создания ремейка Готики.

Хотя для большинства наших фанатов культовым является наш родной дубляж, не стоит забывать, что серия Готики зародилась в Германии. И теперь разработчики обратились к ним с просьбой принять участие в специальном голосовании.

На официальном канале серии Gothic в Discord появился опрос, в котором фанаты могут выбрать голос, наиболее подходящий трем персонажам - Горну, Лестеру и Милтену. Некоторое время назад аналогичный опрос был организован для выбора немецкого дубляжа Диего.

Надо сказать, что это довольно необычный подход к привлечению сообщества к созданию игры. Однако, прежде всего, это приятная кампания для самых больших поклонников серии. Важно отметить, что в рамках этой кампании были опубликованы скриншоты, на которых запечатлены лица Лестера, Мильтена и Горна. Вы можете взглянуть на них ниже - это, конечно, не первая возможность сделать это, но определенно лучшая.