Немецкие фанаты Готики могут решить, какую версию известных персонажей они услышат в грядущем ремейке

Студия Alkimia Interactive хочет интересно вовлечь игроков в процесс создания ремейка Готики.
Хотя для большинства наших фанатов культовым является наш родной дубляж, не стоит забывать, что серия Готики зародилась в Германии. И теперь разработчики обратились к ним с просьбой принять участие в специальном голосовании.
На официальном канале серии Gothic в Discord появился опрос, в котором фанаты могут выбрать голос, наиболее подходящий трем персонажам - Горну, Лестеру и Милтену. Некоторое время назад аналогичный опрос был организован для выбора немецкого дубляжа Диего.
Надо сказать, что это довольно необычный подход к привлечению сообщества к созданию игры. Однако, прежде всего, это приятная кампания для самых больших поклонников серии. Важно отметить, что в рамках этой кампании были опубликованы скриншоты, на которых запечатлены лица Лестера, Мильтена и Горна. Вы можете взглянуть на них ниже - это, конечно, не первая возможность сделать это, но определенно лучшая.
Разработчик здорового человека.
Игры как таковой ещё нет в доступе.
Уже много лет что-то делают, а в демке показали кривейшую сборку на коленке, которую за месяц собрали, с кучами графических багов и ужасным управлением, такими темпами игра никогда не выйдет. Я обожаю «Готику», но в эту студию уже не верю
пс гомосятины по больше как они любят. // Дмитрий Анисимов
Зачем неадекватам с вк вообще разрешили писать сюда коменты
Он не видит твоего ответа