Новый дневник разработки ремейка Gothic посвящён боевой системе

Alkimia Interactive выпустила новый, и, возможно, заключительный, эпизод ​​серии о создании Gothic 1 Remake, на этот раз полностью посвящённый боевой системе игры.

Мы считали, что оригинальная боевая система была уникальной — ее было легко освоить и изучить, и она давала множество возможностей для развития по мере прохождения игры. И мы чувствовали, что это идеальные параметры для создания новой боевой системы.

В этом новом дневнике разработчиков команда углубляется в философию воссоздания одного из самых знаковых аспектов оригинальной Gothic. От сохранения продуманного и реалистичного ощущения боя до модернизации управления и отзывчивости для современных игроков, в эпизоде ​​рассматриваются самые большие проблемы, дизайнерские решения и уроки, извлечённые в ходе разработки.