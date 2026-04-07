Новый трейлер ремейка Gothic посвящён старту предзаказов

Вы можете подготовиться к началу приключения 5 июня 2026 года, оформив предзаказ Gothic Remake на ПК, PlayStation или Xbox уже сегодня.

Версия для ПК доступна за 49,99 евро и включает в себя специальный бонус: официальный саундтрек. Музыка, вновь написанная легендарным композитором Каем Розенкранцем, вернувшимся к работе над Gothic 1 Remake, переосмысливает знакомые мелодии, представляя новые композиции, которые идеально передают дух оригинала.

На консолях Gothic 1 Remake стоит 59,99 евро и включает Gothic Classic в качестве бесплатного бонуса. Эта версия переносит оригинальную Gothic на современные консольные платформы, позволяя игрокам насладиться игрой, с которой все началось, в ее лучшем виде.

Gothic 1 Remake находится в разработке для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, релиз запланирован на 5 июня 2026 года.