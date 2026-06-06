Обновленная Gothic разделила игровое сообщество на фоне полярных оценок критиков и геймеров

Культовая ролевая игра Gothic Remake официально вышла на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S спустя почти четверть века после релиза оригинала. Однако первые отзывы критиков оказались неоднозначными: средний балл на агрегаторе Metacritic сейчас составляет всего 73 из 100. Столь скромный результат на старте частично связан с издателем THQ Nordic, который отправил ключи профильным СМИ с большой задержкой.
В рецензиях профильных изданий оценки сильно разделились из-за контраста между атмосферой и техническим исполнением. Максимальные баллы проекту поставили немецкие порталы 4P.de (90/100) и GAMES.CH (85/100). В то же время крупные мировые ресурсы, такие как PC Gamer, Eurogamer Germany и IGN Deutschland, выставили игре лишь по 60 баллов из 100.
Главными достоинствами ремейка журналисты называют потрясающую атмосферу, музыку, верность духу оригинала 2001 года и масштабные детализированные локации. Игрокам нравится отсутствие подсказок, заставляющее исследовать мир самостоятельно. При этом проект жестко ругают за плохую оптимизацию, обилие багов, хаотичную боевую систему с «деревянными» анимациями и глупый искусственный интеллект врагов.
В Steam ситуация противоположная: обычные геймеры встретили проект гораздо теплее, оставив 82% положительных отзывов на основе первых двух тысяч мнений. Поклонники в восторге от возвращения в Долину Рудников. Они отмечают, что, несмотря на графику на Unreal Engine 5, ремейк ощущается той самой «Готикой». Игрокам нравится хардкорный геймплей с сильными монстрами, где любая победа — достижение, а также расширенные квесты и живой распорядок дня персонажей.
Впрочем, в вопросах оптимизации игроки согласны с критиками. Пользователи жалуются на баги и плохую производительность на ПК, но прощают это ради ностальгии и ждут патчей.
Надеюсь, разрабы меня не подведут
Идите вы все нахй! Готика топ игра была , есть и будет! это лучший проект за 10 лет
Те же самые критики хвалят боёвку в ТЕС ( а она там откровенно говоря убогая ) и закрывают глаза на техническое состояние , ставят оценки в 10 из 10. Собственно всё что нужно знать о так называемой профильной прессе . А ремейк Готики получился шикарным , как была игра лучшим представителем жанра , так и осталась .
Не играл раньше и в новую не охота чё то, не играл, не осуждаю.
мне пока нравится, но что-то мало в нее играю и отзывов оставляют... видимо ток восточная европа и снг оценили игру хорошо, а запад как всегда подавай им драгон эйдж велгард..))