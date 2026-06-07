Обозреватель PC Gamer назвал механику взлома замков в Gothic Remake настоящим издевательством над геймерами

Обозреватель портала PC Gamer Фрейзер Браун поделился подробностями игрового процесса недавно выпущенной ролевой игры Gothic Remake. Он описал логические нестыковки искусственного интеллекта, технические сбои и специфическую систему взлома замков, которая вызвала у него серьезные трудности в процессе прохождения.

В своем материале автор рассказал о попытке ограбления хижины торговца по имени Фиск в Старом лагере. По его словам, новая механика взлома представляет собой мини-игру, в которой необходимо выравнивать несколько ползунков по вертикали. Главная сложность заключается в том, что перемещение выбранной детали приводит в движение другие ползунки в произвольном направлении. Из-за этого отмычки ломаются очень быстро, даже при наличии специального навыка, увеличивающего прочность инструментов. Журналист признал, что эта система оказалась лучше оригинального метода из версии 2001 года, где игрокам приходилось угадывать комбинации вслепую, однако назвал новую механику раздражающей рутиной.

Помимо мини-игры со взломом, обозреватель столкнулся с цепочкой проблем, связанных с поведением искусственного интеллекта и внутриигровыми скриптами. При попытке загрузить сохранение, сделанное в режиме скрытности внутри хижины, персонаж игрока автоматически принимал стоячее положение. Это мгновенно привлекало внимание спящего торговца, который просыпался и нападал на героя. Ситуацию усугубил спутник по имени Мад, который принудительно инициировал диалог с персонажем прямо во время сражения с Фиском, что привело к гибели главного героя.

В ходе очередной попытки ограбления журналист также столкнулся с технической нестабильностью игры, которая завершилась вылетом на рабочий стол. Тем не менее ему удалось обнаружить уязвимость в поведении противников. Во время совершения кражи в дневное время Фиск и другие стражники доставали оружие и высказывали угрозы, но отказывались пересекать порог здания. Это позволило расстрелять их из лука изнутри помещения.

Представители студии разработчиков Alkimia Interactive уже заявили, что внимательно следят за отзывами сообщества относительно механики взлома замков. Кроме того, авторы пообещали выпустить техническое обновление для персональных компьютеров, которое должно устранить проблему с критическими сбоями и вылетами игры.