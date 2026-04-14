Оригинальная трилогия Gothic выйдет на PlayStation и Xbox в этом году

THQ Nordic объявила дату выхода версий трилогии Gothic Classic для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One, о которых впервые было объявлено в августе 2025 года.

Gothic Classic выйдет 28 июля по цене 29,99 долларов США / 29,99 евро. Однако пользователи, оформившие предзаказ Gothic Remake, могут получить Gothic Classic сейчас в качестве бесплатного бонуса без дополнительной платы.

Gothic II Complete Classic выйдет 29 сентября по цене 29,99 долларов США / 29,99 евро.

Gothic 3 Classic выйдет 24 ноября по цене 29,99 долларов США / 29,99 евро.

Gothic Classic и Gothic II Complete Classic в настоящее время доступны для Nintendo Switch. Gothic Classic также планируется к выпуску на iOS.