Оригинальный разработчик Gothic отреагировал на цензуру в ремейке мемом "Посмотрите, что они сделали с моим мальчиком"

Маркус Карк, один из ключевых 3D-художников оригинальной игры Gothic 2001 года от студии Piranha Bytes, резко раскритиковал ремейк Gothic 1, разрабатываемый испанской студией Alkimia Interactive. В своем посте в соцсети X Карк от лица всей оригинальной команды опубликовал знаменитый мем из фильма "Крестный отец": Дон Корлеоне с грустным лицом произносит фразу "Посмотрите, что они сделали с моим мальчиком".
Скандал разгорелся после недавнего игрового шоу, где Alkimia Interactive продемонстрировала новые геймплейные кадры. Игроки заметили не только "уродование" женских моделей, но и удаление картины с полуголыми девушками в тронном зале Гомеза. Фанаты обвинили разработчиков в цензуре под давлением "современных стандартов" и повестки, а модераторы Steam-форума игры стали массово удалять и блокировать темы с критикой.
Издатель игры опубликовал заявление, категорически отрицая любые изменения по политическим мотивам:
Мы хотим прояснить один момент: нас сейчас обвиняют в продвижении некой политической или социальной повестки в нашей игре. Мы хотим заверить вас, что у нас нет абсолютно никакой подобной цели. Любые утверждения об обратном совершенно неверны, что доказывает наш обширный каталог из более чем 150 изданных игр только в Steam.
Мы сосредоточены на создании лучшей возможной игры в стиле "Готика", и всё, что мы делаем, имеет своё обоснование в игре, которое станет ясно, когда вы в неё сыграете. Но не будет никакой цензуры или феминизации. У некоторых персонажей разные роли, но основная тема и сюжет остаются неизменными.
Однако это только подлило масла в огонь - сообщество расценило слова как ложь, особенно на фоне визуальных доказательств.
Ремейк Gothic 1 ожидается в 2026 году. Пока что волна бойкотов растет: тысячи пользователей снимают игру с вишлистов в Steam, а стримеры вроде Vara Dark снимают целые видео о "предательстве классики".
Когда наложили в штаны и вместо того что бы их поменять продолжают в них дальше наваливать.
Мастера давануть жидкого)
Это про "Готику 3" и клоны с конвейера?
ну готика 3 это уже дело давнее
А что не так с мальчиком? Мальчик как мальчик.
Да все они правильно сделали, что поменяли дизайн персонажа. Оригинальный дизайн сильно вульгарный и выглядит нелепо, да ещё и объективизирует женщину.
Alkimia молодцы, что так сдержано ответили. Это будет та же Готика.
Ппц ты тролль. Не может человек такое на серьёзных щах писать)
Настолько жирно, что у меня телефон чуть из рук не выскользнул
и чем он больше - тем лучше!
И тем лучше будет продаваться игра!
Ну а чего еще ждать от испанцев? Там такой махровый фемилeсби в стране процветает, у мужчин вообще никаких прав нет. Наверное, это единственная страна в Европе, где белые мужчины объединяются в закрытые от женщин сообщества. Ясен пень, никакую политическую или социальную повестку они не продвигают. Ее некуда уже дальше продвигать.
А мне как раз казалось, что в романских странах этого дерьма по минимуму.
Ладно...
Ня
Не пойму, что сложного было сделать посимпатичней сделать, ну одеть просто женщин похоже, но поскромнее.
А можно просто сделать как БЫЛО не?
Довольно глупо так явно и откровенно врать при наличии доказательства обратного которое всё бурление и начало.
Ну, их юристы старались( отговорку написали ), но все к одному месту. Поздравим дураков с провалом
Они вообще понимают, что 95% их целевой аудитории это фанаты оригинала, и что не очень разумно плевать на них? Сколько еще нужно финансовых провалов, чтобы понять, что жирные тетки с цветными подмышками не делают кассу?
если бы они и вправду понимали то не допустили бы такого.
Ну на бабу этот Лось совсем не похож.
Идиоты, вам дана одна работа: Улучшить графику и геймплей - всё. Больше ничего делать не нужно. Не нужно переизобретать колесо и добавлять отсебятину. Профнепригодные отвечают за игру, очевидно, которые ничего вообще не понимают в продаже игр и как их делать. Работа с аудиторией нулевая, понимание аудитории нулевое. Удачи им хотя бы 3000 пикового онлайна набрать.