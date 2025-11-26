Оригинальный разработчик Gothic отреагировал на цензуру в ремейке мемом "Посмотрите, что они сделали с моим мальчиком"

Маркус Карк, один из ключевых 3D-художников оригинальной игры Gothic 2001 года от студии Piranha Bytes, резко раскритиковал ремейк Gothic 1, разрабатываемый испанской студией Alkimia Interactive. В своем посте в соцсети X Карк от лица всей оригинальной команды опубликовал знаменитый мем из фильма "Крестный отец": Дон Корлеоне с грустным лицом произносит фразу "Посмотрите, что они сделали с моим мальчиком".

Скандал разгорелся после недавнего игрового шоу, где Alkimia Interactive продемонстрировала новые геймплейные кадры. Игроки заметили не только "уродование" женских моделей, но и удаление картины с полуголыми девушками в тронном зале Гомеза. Фанаты обвинили разработчиков в цензуре под давлением "современных стандартов" и повестки, а модераторы Steam-форума игры стали массово удалять и блокировать темы с критикой.

Издатель игры опубликовал заявление, категорически отрицая любые изменения по политическим мотивам:

Мы хотим прояснить один момент: нас сейчас обвиняют в продвижении некой политической или социальной повестки в нашей игре. Мы хотим заверить вас, что у нас нет абсолютно никакой подобной цели. Любые утверждения об обратном совершенно неверны, что доказывает наш обширный каталог из более чем 150 изданных игр только в Steam.

Мы сосредоточены на создании лучшей возможной игры в стиле "Готика", и всё, что мы делаем, имеет своё обоснование в игре, которое станет ясно, когда вы в неё сыграете. Но не будет никакой цензуры или феминизации. У некоторых персонажей разные роли, но основная тема и сюжет остаются неизменными.

Однако это только подлило масла в огонь - сообщество расценило слова как ложь, особенно на фоне визуальных доказательств.

Ремейк Gothic 1 ожидается в 2026 году. Пока что волна бойкотов растет: тысячи пользователей снимают игру с вишлистов в Steam, а стримеры вроде Vara Dark снимают целые видео о "предательстве классики".