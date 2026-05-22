Отменяйте предзаказы: физические копии ремейка Gothic требуют обязательного подключения к интернету

Покупатели, получившие физические копии ремейка Gothic раньше официального выхода, столкнулись с невозможностью запустить игру без подключения к сети. Об этом сообщил профиль Does It Play, занимающийся проверкой работоспособности дисковых версий игр в автономном режиме.
При попытке запуска на экране появляется уведомление, в котором говорится, что не удалось проверить состояние игры, и содержится просьба подключиться к интернету. Данная проблема затрагивает версии для консолей PS5 и Xbox Series. На упаковке дисков и страницах магазинов информация о необходимости интернет-соединения для синглплеерной игры отсутствует.
Ситуация вызвала активные обсуждения среди игроков. Часть пользователей призывает отменять предварительные заказы, выражая опасения, что в будущем, после отключения серверов, диски превратятся в бесполезный пластик. Другие комментаторы предполагают, что подобная мера необходима исключительно для предотвращения утечек до официального релиза, который запланирован на 5 июня 2026 года.
1 из участников обсуждения сообщил, что служба поддержки издателя THQ Nordic подтвердила временный характер ограничения. Согласно этим данным, проект требует онлайн-активации только 1 раз после официального выхода, аналогично схеме, применявшейся в Crimson Desert. После прохождения этой проверки дисковая версия должна работать в обычном автономном режиме.
зачем мне отменять предаказ из-за интернета? у меня этот интернет 24/7 работает, главное что бы ремейк был качественный, что бы было интересно!
Похоже с игрой что-то сильно не то, что они так трясутся
Мамкиных хвастунов ранним доступом к физическим копиям игр и любителей сливов сюжетки справедливо приземлили.
Теперь будут играть исключительно вместе со всеми, в назначенную дату релиза.
Это свинство. Я как фанат купивший все части. Даже физические есть. Ещё лицензионное готика 3 на диске была. И такое ? У меня уже в целом вопрос почему готике 1 требуется постоянно интернет подключения что, бы хотя запустить её. От куда такая тряска на тему лицензии. Не ужели игра так плоха. Что они боятся не окупиться из-за пиратов ? Или надежды нет на фанатов. Нет.. я конечно куплю. Мне уже терять не чего. Хотя, бы потому. Что коллекция будет не полная. Ибо и так даже готика аркания куплена. А хуже неё я думаю физически сложно сделать. На крайняк будет просто сборник собранный. Как своё время serious sam собрал себе.
А можно было и написать. Хотя бы ощущение что тебя нагрели не будет. Не получая сюрприз когда твоя книга не открывается без подключение местным сервисам. Фактически покупая не копию. А фантик.
Как же всегда забавляют эти желтушные загаловки.