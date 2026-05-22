Отменяйте предзаказы: физические копии ремейка Gothic требуют обязательного подключения к интернету

Покупатели, получившие физические копии ремейка Gothic раньше официального выхода, столкнулись с невозможностью запустить игру без подключения к сети. Об этом сообщил профиль Does It Play, занимающийся проверкой работоспособности дисковых версий игр в автономном режиме.

При попытке запуска на экране появляется уведомление, в котором говорится, что не удалось проверить состояние игры, и содержится просьба подключиться к интернету. Данная проблема затрагивает версии для консолей PS5 и Xbox Series. На упаковке дисков и страницах магазинов информация о необходимости интернет-соединения для синглплеерной игры отсутствует.

Ситуация вызвала активные обсуждения среди игроков. Часть пользователей призывает отменять предварительные заказы, выражая опасения, что в будущем, после отключения серверов, диски превратятся в бесполезный пластик. Другие комментаторы предполагают, что подобная мера необходима исключительно для предотвращения утечек до официального релиза, который запланирован на 5 июня 2026 года.

1 из участников обсуждения сообщил, что служба поддержки издателя THQ Nordic подтвердила временный характер ограничения. Согласно этим данным, проект требует онлайн-активации только 1 раз после официального выхода, аналогично схеме, применявшейся в Crimson Desert. После прохождения этой проверки дисковая версия должна работать в обычном автономном режиме.