Первой "Готике" исполняется 24 года, и авторы ремейка игры поделились прогрессом разработки

В день исполняется 24 года с момента выхода первой Gothic – культовой ролевой игры, которая заложила основы жанра открытых миров и нелинейного повествования. В честь этой даты разработчики из Alkimia Interactive поблагодарили фанатов за преданность серии и пообещали еще активнее работать над ремейком любимой многими игры. Разработчики подчеркнули, что обязательно учтут пожелания и критику игроков, которая была получена входе изучения отзывов на демоверсию проекта.

Недавно демоверсия ремейка Gothic стала самым популярным проектом Steam Next Fest, обойдя сотни других игр. На данный момент количество отзывов на пробную версию уже приближается к 6 тысячам, а уровень одобрения остается на уровне 78%. Разработчики активно изучают мнения игроков и готовят второй эпизод дневников создания игры, в котором расскажут больше о процессе разработки.

Тем временем энтузиасты продолжают изучать файлы демки и недавно обнаружили в них полную карту игрового мира. Это может намекать на то, что масштабы ремейка уже определены, и фанатов ждет воссозданный Хоринис и его окрестности. Подробнее об этом можно прочитать здесь:

Дата выхода ремейка по-прежнему остается неизвестной, но если разработка пройдет без серьезных задержек, игра вполне может увидеть свет уже в этом году.