Первый патч для ремейка Gothic с исправлением критических багов выйдет 8 июня

Студия Alkimia Interactive сообщила о том, что разработчики сейчас анализируют отзывы на ремейк Gothic и собирают данные о критических ошибках.

Уже 8 июня создатели проекта намерены выпустить первый патч для игры. Судя по всему, в обновлении будут править именно критические баги - информации об оптимизации пока не поступало.

Полный список изменений первого обновления для ремейка Gothic будет опубликован вместе с его релизом.