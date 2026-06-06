ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 969 оценок

Первый патч для ремейка Gothic с исправлением критических багов выйдет 8 июня

AceTheKing AceTheKing

Студия Alkimia Interactive сообщила о том, что разработчики сейчас анализируют отзывы на ремейк Gothic и собирают данные о критических ошибках.

Уже 8 июня создатели проекта намерены выпустить первый патч для игры. Судя по всему, в обновлении будут править именно критические баги - информации об оптимизации пока не поступало.

Полный список изменений первого обновления для ремейка Gothic будет опубликован вместе с его релизом.

Обновления
26
26
Комментарии:  26
Ваш комментарий
Kontr Strik

Ну игра на любителя конечно! Лучше гиашку дождаться

14
ratte88

Спасибо бета тестеры, что купили игру и за свои деньги тестируете её! Я как уважающий себя боярин подожду месяц-два, когда вы все баги найдёте и после с торрентов её качну.

11
AndralStormborn

Ну и шнобель у Диего...

3
ApprovingVulpes

За 3ч игры на пк, 0 вылетов пока что

2
PanKotovsky

Я надеюсь, что микрофризы при 60 фпс и вырвиглазная палитра с пересветом и контрастностью - это критические баги?

Ну играть невозможно же!

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ