Первый патч для ремейка Gothic с исправлением критических багов выйдет 8 июня

Студия Alkimia Interactive сообщила о том, что разработчики сейчас анализируют отзывы на ремейк Gothic и собирают данные о критических ошибках.
Уже 8 июня создатели проекта намерены выпустить первый патч для игры. Судя по всему, в обновлении будут править именно критические баги - информации об оптимизации пока не поступало.
Полный список изменений первого обновления для ремейка Gothic будет опубликован вместе с его релизом.
Ну игра на любителя конечно! Лучше гиашку дождаться
Спасибо бета тестеры, что купили игру и за свои деньги тестируете её! Я как уважающий себя боярин подожду месяц-два, когда вы все баги найдёте и после с торрентов её качну.
Ну и шнобель у Диего...
За 3ч игры на пк, 0 вылетов пока что
Я надеюсь, что микрофризы при 60 фпс и вырвиглазная палитра с пересветом и контрастностью - это критические баги?
Ну играть невозможно же!