Польские игроки раскритиковали техническое состояние ремейка Готики перед релизом

До выхода обновленной версии ролевой игры Готика остается 15 дней. Релиз запланирован на 5 июня 2026 года. Маркетинговая кампания издателя THQ Nordic столкнулась с серьезными трудностями на территории Польши. Местные фанаты оригинальной игры 2001 года массово отменяют предзаказы из-за низкого качества предрелизного билда.

В США продвижение проекта проходит успешно. Издатель спонсирует ролики крупных блогеров. Например, ютубер Люк Стивенс честно признался, что не знаком с оригиналом. Для новой аудитории игра выглядит как обычный ролевой проект со средними механиками.

В Польше ситуация кардинально отличается. Популярный блогер Kiszak и геймдизайнер Гжегож Вонтроба с канала Okiem Deva разобрали показанный геймплей. Они отметили плохое освещение, проблемы со скольжением персонажей из-за неправильной настройки анимаций, а также слабую реализацию искусственного интеллекта. По словам экспертов, команде Alkimia Interactive явно не хватило 6 лет разработки, чтобы заставить механики на движке Unreal Engine работать корректно.

Старейший польский игровой журнал CD-Action сначала опубликовал разгромную статью о плачевном техническом состоянии проекта. Затем редакция выпустила хвалебный видеообзор, что вызвало волну негодования среди читателей. Авторам пришлось публично извиняться перед аудиторией. Местные независимые разработчики пообещали выпустить демоверсию своей игры, механики в которой будут работать лучше, чем в ремейке.

Издатель THQ Nordic пока игнорирует критику и делает ставку на рынок стран СНГ. По данным сервиса Gamalytic, именно там проживают 48 процентов игроков, желающих приобрести ремейк. Доступ к предварительной версии получили только 2 крупных издания, включая портал IXBT Games. Журналисты отметили лишь небольшие шероховатости, такие как рассинхронизация губ и отсутствие реакции неигровых персонажей на животных.

Разработчики призывают игроков дождаться 5 июня и оценить игру самостоятельно. Многие пользователи опасаются, что боевая система начнет раскрываться только спустя 3 часа геймплея, когда возможность возврата средств уже будет недоступна. Самые преданные фанаты могут приобрести расширенное издание за 160 евро, однако большинство игроков советует не торопиться с предзаказами. Издатель рассчитывает продать более 2 млн копий игры, но техническое состояние продукта все еще оставляет желать лучшего.