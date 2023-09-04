Появились новые подробности о ремейке первой "Готики"

Как вы уже знаете, во время выставки gamescom 2023 несколько журналистов посетили презентацию геймплея ремейка первой "Готики", которую провели исполнительный продюсер игры Райнхард Поллис и композитор Кай Розенкранц. На прошлой неделе мы рассказали подробности продемонстрированного геймплея, основываясь на материалах TechRadar. Чуть позже аналогичная статья появилась на Gamestar. В ней можно найти некоторые дополнительные подробности.
- Поллис сообщил, что охранники не будут постоянно дежурить у ворот. Поэтому можно предположить, что в какой-то момент, проход окажется совершенно неохраняемым. Кто знает, может быть, это окажется одним из способов пробраться в замок?
- Игрок может стать свидетелем различных случайных ситуаций, например, драки заключенных из недавнего трейлера. Однако пока не ясно, насколько разнообразными и частыми они будут. Будем надеяться, что студия Alkimia Interactive не переборщит с этим аспектом.
- Предполагается, что лестниц в ремейке будет даже больше, чем в оригинале. Однако Поллис заверил, что проблем с подъёмом по ним не будет (некоторые из них в оригинале были жутко "глючными").
- В игре будут присутствовать ситуационные анимации. Например, недалеко от площади был обнаружен труп с летающими мухами вокруг. При приближении к нему протагонист будет закрывать нос.
- Некоторое время назад мы узнали, что крафт предметов будет значительно развит по сравнению с оригиналом - например, можно будет изготавливать стрелы. Оказывается, то же самое будет касаться и приготовления пищи. Помимо жарки мяса, мы будем готовить простые блюда по полученным рецептам.
Хотя эти элементы (кроме лестниц) отсутствовали в оригинале, приходится признать, что, по крайней мере "на бумаге", они вписываются в мир "Готики" и должны сделать его значительно более правдоподобным.
Пройдут ли они проверку на прочность, можно будет увидеть в 2024 году, когда Gothic Remake выйдет на PC, PS5 и XSX/S.
Надеюсь что выйдет годнота.
да ждём , ожидания не завышенные , но пройти классику обязаны)
Что выйдет то выйдет, в любом случае куплю ремейк легендарной классики.
не слишком здравый подход.
я так купил ps4 и римейк фф7.
прошел - да. стоило ли игру покупать - можно было ограничиться обычным изданием..
зато в бладборн и призрака цусимы играл с восторгом.
ну каждому своё, с тобой я не спорю
Вот эту демку надо по любому в стим выкладывать!
Мы как игроки посмотрим и те кто думает о ремейки сразу вспоминая тизер и уверены что +- так и будет, хотя отношение к игре он не имеет
Ну пока, судя по описанию, все неплохо.
Жду, но ожидания не завышаю
все еще без "Уау".. очень много опасений по поводу римейка
А за мага будет удобно играть?
В Готика-3 было прикольно магом играть. Но не хватало маунта, а бегать приходилось много, карта большая.