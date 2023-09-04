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об игре
Gothic 15.11.2001
9.2 1 906 оценок

Появились новые подробности о ремейке первой "Готики"

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butcher69
Новости

Как вы уже знаете, во время выставки gamescom 2023 несколько журналистов посетили презентацию геймплея ремейка первой "Готики", которую провели исполнительный продюсер игры Райнхард Поллис и композитор Кай Розенкранц. На прошлой неделе мы рассказали подробности продемонстрированного геймплея, основываясь на материалах TechRadar. Чуть позже аналогичная статья появилась на Gamestar. В ней можно найти некоторые дополнительные подробности.

  • Поллис сообщил, что охранники не будут постоянно дежурить у ворот. Поэтому можно предположить, что в какой-то момент, проход окажется совершенно неохраняемым. Кто знает, может быть, это окажется одним из способов пробраться в замок?
  • Игрок может стать свидетелем различных случайных ситуаций, например, драки заключенных из недавнего трейлера. Однако пока не ясно, насколько разнообразными и частыми они будут. Будем надеяться, что студия Alkimia Interactive не переборщит с этим аспектом.
  • Предполагается, что лестниц в ремейке будет даже больше, чем в оригинале. Однако Поллис заверил, что проблем с подъёмом по ним не будет (некоторые из них в оригинале были жутко "глючными").
  • В игре будут присутствовать ситуационные анимации. Например, недалеко от площади был обнаружен труп с летающими мухами вокруг. При приближении к нему протагонист будет закрывать нос.
  • Некоторое время назад мы узнали, что крафт предметов будет значительно развит по сравнению с оригиналом - например, можно будет изготавливать стрелы. Оказывается, то же самое будет касаться и приготовления пищи. Помимо жарки мяса, мы будем готовить простые блюда по полученным рецептам.

Хотя эти элементы (кроме лестниц) отсутствовали в оригинале, приходится признать, что, по крайней мере "на бумаге", они вписываются в мир "Готики" и должны сделать его значительно более правдоподобным.

Пройдут ли они проверку на прочность, можно будет увидеть в 2024 году, когда Gothic Remake выйдет на PC, PS5 и XSX/S.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Destroited

Надеюсь что выйдет годнота.

11
Nifize

да ждём , ожидания не завышенные , но пройти классику обязаны)

2
Destroited Nifize

Что выйдет то выйдет, в любом случае куплю ремейк легендарной классики.

0
A E Destroited

не слишком здравый подход.
я так купил ps4 и римейк фф7.
прошел - да. стоило ли игру покупать - можно было ограничиться обычным изданием..
зато в бладборн и призрака цусимы играл с восторгом.

0
Destroited A E

ну каждому своё, с тобой я не спорю

0
DenisVTR

Вот эту демку надо по любому в стим выкладывать!
Мы как игроки посмотрим и те кто думает о ремейки сразу вспоминая тизер и уверены что +- так и будет, хотя отношение к игре он не имеет

2
Evil in the flеsh

Ну пока, судя по описанию, все неплохо.

2
Ethan Hunt

Жду, но ожидания не завышаю

0
A E

все еще без "Уау".. очень много опасений по поводу римейка

0
AndralStormborn

А за мага будет удобно играть?

В Готика-3 было прикольно магом играть. Но не хватало маунта, а бегать приходилось много, карта большая.

0