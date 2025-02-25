Представлены русские актёры озвучивания пролога ремейка Gothic

Вчера THQ Nordic и Alkimia Interactive выпустили демоверсию для долгожданного ремейка первой Готики в Steam. Она включает в себя независимый пролог от лица временного героя по имени Нирас. Любой, кто играл в оригинал, может знать Нирас как второстепенного персонажа.

Особенностью демо-версии является то, что она содержит собственную новую историю, события которой происходят до прибытия героя. Вы не только сможете заранее увидеть, как будет выглядеть ремейк Готики на движке Unreal 5, но и изучить вещи, о которых даже фанаты оригинала еще не знают.

Сегодня создатели представили актёров, которые поучаствовали в озвучке персонажей этого пролога, в том числе на русском языке.

Актёры озвучания