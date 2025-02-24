Пролог ремейка "Готики" уже побил рекорд по активности среди всех частей серии в Steam, включая фан-мод "Архолос"

Демоверсия "Готики", вышедшая сегодня позволяет пройти пролог, в котором вы берете на себя роль Нираса, заключенного, пытающегося выжить в колонии. Сами разработчики утверждают, что эту пробную версию можно пройти примерно за час. Скорее всего это та же самая демка, которая была доступна ограниченному числу людей во время gamesom 2024 и PGA 2024 (или была лишь слегка изменена по сравнению с ними).

Спустя несколько часов с момента появления демки, она побила рекорды активности для всех остальных частей серии в Steam. В пролог одновременно сыграло 10,222 человека и это число продолжает расти. Как этот результат сопоставляется с остальными частями серии, вы можете увидеть ниже.

Готика – 942

Готика 2: Золотое Издание – 1635

Готика 3 — 915

Gothic 3: Forsaken Gods – Enhanced Edition – 127

Готика: играбельный тизер – 3888

Хроники Миртаны: Архолос — 9328

Готика: Пролог Нираса - 10 222

Стоит отметить, что демка будет доступна до окончания Steam Next Fest, то есть до 3 марта.