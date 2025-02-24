Пролог ремейка "Готики" уже побил рекорд по активности среди всех частей серии в Steam, включая фан-мод "Архолос"

Демоверсия "Готики", вышедшая сегодня позволяет пройти пролог, в котором вы берете на себя роль Нираса, заключенного, пытающегося выжить в колонии. Сами разработчики утверждают, что эту пробную версию можно пройти примерно за час. Скорее всего это та же самая демка, которая была доступна ограниченному числу людей во время gamesom 2024 и PGA 2024 (или была лишь слегка изменена по сравнению с ними).
Спустя несколько часов с момента появления демки, она побила рекорды активности для всех остальных частей серии в Steam. В пролог одновременно сыграло 10,222 человека и это число продолжает расти. Как этот результат сопоставляется с остальными частями серии, вы можете увидеть ниже.
- Готика – 942
- Готика 2: Золотое Издание – 1635
- Готика 3 — 915
- Gothic 3: Forsaken Gods – Enhanced Edition – 127
- Готика: играбельный тизер – 3888
- Хроники Миртаны: Архолос — 9328
- Готика: Пролог Нираса - 10 222
Стоит отметить, что демка будет доступна до окончания Steam Next Fest, то есть до 3 марта.
Короме оптимизации все понравилось
Эт точно. Жена сразу говорит, а что у тебя комп реветь начал?
ВК сразу на 100%
Я поиграл. Боëвка - кал. Ощущается вязкой , кривой и медленной Управление персом недостаточно отзывчивое. Камера недостаточно плавная. Голоса npc не запоминающиеся. Окружение замусорено лишними текстурами и полигонами, настолько, что это даже утомляет. Подсказка F при взаимодействии с обьектами окружения - вовсе не нужна. Даже если с первого раза запомнил, на какую кнопку подбирать предмет или садиться на скамью, тебе все равно будут постоянно еë показывать. Обещанная атмосфера осталась в главном меню, когда заиграла музыка. Дальше ее не будет. Гг экстремально тихо звучит, когда разговаривает сам с собой или комментирует свои планы/действия. Пока что ремейк однозначно сливает оригиналу
Как старые голоса запоминающиеся и ну будут больше.
Постоянно тут с чудиками спорю на эту тему)
Актерские голоса чтобы были как в 90-2000 это надо снова ходить искать таких(из молодых).
Игра конечно корявая что ппц // Ilya Strelec
Сглаживание не вырубается и куча мыла.
У меня сначала тоже такое было, в разделе "Изображение" в поле "Разрешение" поставь разрешение своего монитора и мыла не будет. Также выкрути настройки в разделе "Графика" на Ультра(Алкима овердоз) или хотя бы на "Готика", если конечно комп позволяет.
самых разнообразных проблем в демо хватает но есть слабая надежда что в игре все будет в порядке.
Выглядит отлично. Прям так же как в воспоминаниях выглядел оригинал, когда я был ещё мелким. Чуть поправить управление в бою, а то раскидано хз зачем на столько кнопок, и "левитирующую" анимацию прыжка и вообще будет норм.
Мне демка очень понравилась, частично даже почувствовал ту самую атмосферу, которая была лет 20 назад. Жаль, что демка такая короткая! Жду полную версию! Боевка близка к оригиналу, когда прокачал меч после тренировочного боя, то все намного лучше стало и бить вражин стало проще-)
Ожидал большего, но увы, боевка и управление персонажем так себе для 2025
Не знаю, мне понравилось, ясно что проект ещё сырой, но ребята очень стараются, музыка знакомая как и окрестности, думаю нужно поддержать ребят и сказать им спасибо за труд!)
Да очень крутая демка. Надеюсь вся игра будет соответствовать
Где DLSS?