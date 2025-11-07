Пётр Гланц подарит свой голос Безымянному: THQ Nordic показала дневник русской локализации ремейка Gothic

Ремейк культовой ролевой игры «Готика» от THQ Nordic и студии Alkimia Interactive всё ближе к выходу. Издатель поделился новым видеороликом, посвящённым процессу записи русской озвучки — и фанатов ждёт настоящее возвращение в атмосферу оригинала.

Разработчики подошли к локализации с уважением к наследию. Безымянного героя вновь озвучил Пётр Гланц-Иващенко, голос, знакомый поклонникам по «Готике 2». Вместе с ним над дубляжом работают Ислам Ганджаев (Мильтен), Сергей Габриелян-младший (Ларес), Фёдор Сухов (Ксардас) и Иван Жарков, который также выступил режиссёром озвучки.

По словам актёров, проект стал не просто ремейком, а своеобразным мостом между поколениями. «Чего я действительно жду от ремейка, — говорит Фёдор Сухов, — так это того, чтобы новое поколение игроков обсуждало игру со своими родителями. Чтобы был диалог поколений.»

Режиссёры дубляжа — Эвелина Новикова и Иван Жарков — отмечают, что цель команды состояла в том, чтобы сохранить дух оригинала, но при этом сделать звучание современным и живым. В ролике видно, как актёры полностью погружаются в процесс, передавая ту самую суровую, но чарующую атмосферу Колонии.

Релиз ремейка «Gothic» запланирован на начало 2026 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.