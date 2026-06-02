Раскрыта информация о размере файлов и предварительной загрузке Gothic 1 Remake

Расписание предварительной загрузки и размер файлов Gothic 1 Remake стали известны в преддверии скорого запуска игры. Игроки на PlayStation 5 и Xbox Series X|S могут начать подготовку своих систем к возвращению одной из самых влиятельных ролевых игр начала 2000-х годов.
Разработанная Alkimia Interactive и изданная THQ Nordic, Gothic 1 Remake переосмысливает оригинальную культовую RPG с современной графикой, обновлённой механикой и переработанными системами, сохраняя при этом мрачную атмосферу и беспощадный мир, которые сделали оригинал любимым среди фанатов.
Информация о размере загружаемого файла Gothic 1 Remake на данный момент следующая:
- PS5: 32,337 ГБ
- Xbox Series X|S: 35,63 ГБ
- ПК: требуется 60 ГБ места на диске
Предварительная загрузка станет доступна 3 июня, за два дня до релиза. Выход 5 июня в 20:00 МСК для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Прям маловато. Ожидал больше.
в смысле 3 июня? я на xbox вчера скачал, первого июня
