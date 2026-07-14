Разработчики Gothic 1 Remake отчитались об устранении проблем со звуком на всех платформах

Студия Alkimia Interactive объявила об успешном решении недавних технических проблем и выпустила финальное обновление патча 1.0.3. Экстренный патч уже доступен для скачивания на всех целевых игровых платформах. Свежий хотфикс хотфикса призван полностью исправить сбои в работе аудиосистемы и наслоение звуковых каналов.

Авторы выразили огромную благодарность игровому сообществу за оперативность, терпение и активную помощь в устранении уязвимостей. И что смогли быстро локализовать и устранить неполадки благодаря массовым отчетам об ошибках, которые фанаты присылали через внутренние каналы связи. Тестирование звукового кода в экспериментальной публичной ветке Steam успешно завершено, и теперь стабильная версия исправления интегрирована в основной клиент игры для каждого пользователя.

Создатели отметили, что продолжают внимательно следить за техническим состоянием ремейка культовой ролевой игры после масштабного обновления внутренних систем. В случае обнаружения любых других багов, графических артефактов или падения производительности разработчики просят оперативно отправлять детальные отчеты через официальную форму обратной связи. Накопленные данные помогут команде быстрее формировать задачи для последующих плановых патчей.