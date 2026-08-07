Разработчики Gothic 1 Remake поделились планами по поддержке игры и анонсировали инструментарий для модов

Спустя 2 месяца после официального релиза Gothic 1 Remake, состоявшегося 5 июня 2026 года, студия Alkimia Interactive и издательство THQ Nordic опубликовали специальное видеообращение к фанатам. Разработчики обновленной версии культовой экшен-RPG подвели промежуточные итоги запуска, выразили благодарность сообществу за активный отклик и раскрыли планы по развитию игры на ближайшее будущее.

Как заявил глава студии и геймдиректор Райнхард Поллис, команда пришла всерьез и надолго, поэтому каждый отзыв пользователя станет важной основой для будущих обновлений. В ближайшие несколько месяцев коллектив сосредоточится на выпуске патчей с исправлением ошибок, оптимизацией и общей полировкой игрового процесса.

Помимо исправления багов, авторы официально анонсировали внедрение ряда новых функций. В Gothic 1 Remake планируют добавить удобный фоторежим, знаменитый режим читов и отладки Marvin Mode, альтернативную систему прогрессии персонажа, а также официальный инструментарий Mod Kit для создания пользовательских модификаций.

В ролике также выступили арт-директор Даниэль Кандиль, главный геймдизайнер Хавьер Унтория и композитор Кай Розенкранц, которые поблагодарили игроков за внимание к мелочам долины Рудников, стримы и обзоры. Кроме того, Райнхард Поллис намекнул на разработку следующей игры студии, анонс которой предварительно запланирован на ежегодном шоукейсе в 2027 году.