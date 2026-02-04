Разработчики Gothic 1 Remake показали переосмысление культовых локаций и атмосферы

THQ Nordic и Alkimia Interactive выпустили новый трейлер Gothic 1 Remake, посвящённый работе над визуальной составляющей ремейка культовой RPG. В ролике разработчики рассказывают и показывают, как переосмысливают знаковые локации, систему освещения и общую атмосферу игры, стараясь при этом сохранить суть и узнаваемый стиль оригинала.

Полноценное видео Making Of #05 станет доступно в ближайшее время, а сам ролик служит тизером, демонстрирующим подход студии к визуальному переосмыслению классики.

Gothic 1 Remake разрабатывается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.