Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 847 оценок

Разработчики Gothic 1 Remake показали переосмысление культовых локаций и атмосферы

monk70 monk70

THQ Nordic и Alkimia Interactive выпустили новый трейлер Gothic 1 Remake, посвящённый работе над визуальной составляющей ремейка культовой RPG. В ролике разработчики рассказывают и показывают, как переосмысливают знаковые локации, систему освещения и общую атмосферу игры, стараясь при этом сохранить суть и узнаваемый стиль оригинала.

Полноценное видео Making Of #05 станет доступно в ближайшее время, а сам ролик служит тизером, демонстрирующим подход студии к визуальному переосмыслению классики.

Gothic 1 Remake разрабатывается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Destroited

Уже и ждать перестал эту игру. С такой скоростью разработки дай бог в 2028 выйдет.

12
sa1958

Или совсем прикроют.

5
Беккер5443

Может в 2030 будет)

Neko-Aheron

С теми «красавицами» я играть в это не стану

5
Джек Хорнс

Очередной клоун порвался от женщин в игре с каторыми нельзя было даже не каких отношений иметь.

7
first_replica Джек Хорнс

Вопль каблука 😁

1
QueasyRush

Почему вода такая убогая? В Risen 3 2014 года и то красивее была, а тут пятый анрыл хвалёный

4
Лидер Мур

быстрее плз, устал ждать.

2
Magick2012

Всё хорошо, только когда будет нормальная дата релиза. Уже 1 квартал 26 года, что указан приблизительной датой релиза, но разработчики, всё ещё не соизволят указать, когда конкретно она выйдет... Ролики то красивые... а где игра...

2
saa0891

Ну выглядит довольно атмосферно.

2
sergeu78

пк будет нехило грузить

2
first_replica

Пора бы уже дату назвать

1
Axe1St

Смотрите, чтобы не проучилось как с блудлайнс 2 😒

Беккер5443

Как гта, теребят и теребят игру разрабы 😠😠😠😡😡😡

