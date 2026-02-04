Разработчики Gothic 1 Remake показали переосмысление культовых локаций и атмосферы

THQ Nordic и Alkimia Interactive выпустили новый трейлер Gothic 1 Remake, посвящённый работе над визуальной составляющей ремейка культовой RPG. В ролике разработчики рассказывают и показывают, как переосмысливают знаковые локации, систему освещения и общую атмосферу игры, стараясь при этом сохранить суть и узнаваемый стиль оригинала.
Полноценное видео Making Of #05 станет доступно в ближайшее время, а сам ролик служит тизером, демонстрирующим подход студии к визуальному переосмыслению классики.
Gothic 1 Remake разрабатывается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Уже и ждать перестал эту игру. С такой скоростью разработки дай бог в 2028 выйдет.
Или совсем прикроют.
Может в 2030 будет)
С теми «красавицами» я играть в это не стану
Очередной клоун порвался от женщин в игре с каторыми нельзя было даже не каких отношений иметь.
Вопль каблука 😁
Почему вода такая убогая? В Risen 3 2014 года и то красивее была, а тут пятый анрыл хвалёный
быстрее плз, устал ждать.
Всё хорошо, только когда будет нормальная дата релиза. Уже 1 квартал 26 года, что указан приблизительной датой релиза, но разработчики, всё ещё не соизволят указать, когда конкретно она выйдет... Ролики то красивые... а где игра...
Ну выглядит довольно атмосферно.
пк будет нехило грузить
Пора бы уже дату назвать
Смотрите, чтобы не проучилось как с блудлайнс 2 😒
Как гта, теребят и теребят игру разрабы 😠😠😠😡😡😡