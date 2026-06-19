Разработчики Gothic 1 Remake выпустили обновление 1.0.2 с исправлением ошибок и изменением баланса

Студия Alkimia Interactive выпустила обновление 1.0.2 для ролевой игры Gothic 1 Remake, которая вышла 5 июня 2026 года. Патч исправляет многочисленные технические неполадки, устраняет сюжетные ошибки и вносит масштабные изменения в игровой баланс.

Ремейк классической ролевой игры демонстрирует успешные показатели на старте. Ранее издатель THQ Nordic сообщил, что за 1 неделю продаж тираж проекта превысил 500 000 копий. В цифровом магазине Steam игра получила очень положительные отзывы от пользователей, а пиковый онлайн превысил 77 000 одновременных игроков.

Свежее обновление под номером 1.0.2 принесло ряд улучшений для консольных версий игры. В настройках графики появились отдельные режимы производительности и качества. Разработчики также оптимизировали общую производительность на всех платформах, исправили критические сбои и улучшили синхронизацию звука во время сюжетных сцен. Дополнительно была переработана система сортировки предметов в инвентаре.

Значительная часть исправлений коснулась сюжетных заданий и поведения неигровых персонажей. В 1 главе была решена проблема с зависанием квеста по переноске воды, а также восстановлена возможность повторно просить персонажей помочь с сопровождением. В последующих главах исправлены ошибки, мешавшие правильному началу магических транзакций, сбросу тревоги стражников и началу диалогов с ключевыми лидерами фракций. Разработчики устранили баг, из-за которого послушники могли бесконечно следовать за героем.

Авторы скорректировали боевую систему и магию. Теперь за успешный взлом замков игроки получают небольшое количество очков опыта. Урон от оглушения двуручным топором был снижен, чтобы избежать непрерывного контроля противников. В то же время разработчики увеличили урон от популярных заклинаний, среди которых огненный шар, шаровая молния, огненный дождь и цепная молния на высоких кругах магии. Были скорректированы показатели расхода маны для высокоуровневых заклинаний.

Сложность сражений в игровом мире возросла за счет усиления монстров и людей. Характеристики здоровья, урона и брони увеличились у многих обитателей колонии, включая грязных кротокрысов, ищеек, мракобесов, гарпий и демонов. Большинство человеческих персонажей средних и высоких рангов получили прибавку к здоровью и защите. Особое внимание авторы уделили ключевым сюжетным фигурам, таким как Равен, Шрам, Кор Ангар, Кор Галом и Юберион, сделав их более опасными противниками.